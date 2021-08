Røde Kors står klar med psykologer til evakuerede afghanere

Dansk Røde Kors står klar til at modtage de evakuerede afghanere, der torsdag morgen ventes at lande i Københavns Lufthavn.

Det fortæller generalsekretær i Røde Kors, Anders Ladekarl.

- Vi har et setup, der giver de afghanere, der nu kommer til Danmark, en rigtig god modtagelse, og som sørger for, at der er nogen til at hjælpe dem med en varm seng og de fornødenheder, de skal bruge.

- Vi ved jo endnu ikke, hvad de har med, så vi er forberedt på lidt af hvert, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Anders Ladekarl ved Røde Kors endnu meget lidt om, hvem det er, de skal modtage.

- Der er bleer klar til børnene, der er tøj klar, hvis de ikke har noget. Vi har psykolog- og krisebistand til rådighed, hvis der er nogle, som har brug for det. Men først og fremmest har vi en varm seng, siger Anders Ladekarl.

En god modtagelse er vigtig, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

- Det er mennesker, der kommer fra kaos og usikkerhed. Derfor er det vigtigt, at vi er parate til at modtage dem og sikre ordnede forhold fra første dag.

- Det handler selvfølgelig om at sikre tag over hovedet og mad. Men også om lægehjælp, psykologhjælp, og hvad der ellers er behov for, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/