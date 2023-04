Røde partier beder regeringen sige nej til nyt gasfelt

Regeringen bør sige nej til norske Noreco, der gerne vil udvinde gas i Nordsøen trods et politisk ønske om mindre gas og mere grøn omstilling.

Det mener Enhedslisten og Alternativet, der er skuffet over regeringen, som på den ene side vil fremme den grønne omstilling, men samtidig argumenterer for, at et nyt gasfelt vil styrke forsyningssikkerheden.

- Det er dybt deprimerende, at regeringen har tænkt sig at tillade, at der skal bores efter mere gas. Vi ved, at hvis vi skal nå verdens klimamål, skal der ikke hives mere op og slet ikke i flere boringer, siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL).

Det norske olie- og gasselskab står bag den første ansøgning siden Nordsøaftalen fra 2020. Den sætter en slutdato for udvinding af olie og gas i 2050.

Artiklen fortsætter under annoncen

Aftalen holdt en dør åben for at udstede nye licenser for at sikre langsigtede vilkår for branchen frem mod slutdatoen.

Potentialet i det pågældende felt er fem milliarder kubikmeter gas. Det svarer til cirka 2,5 gange det årlige gasforbrug i Danmark.

Produktionen kan starte inden for fire til seks år og strække sig 15 år frem.

Alternativet mener, at det er i strid med intentionen i Nordsøaftalen og kalder derfor ministeren i samråd.

- Det er stærkt bekymrende, at ministeren åbner en kattelem for igen at tillade indvinding af gas i Nordsøen.

- Et af de vigtigste greb i hele den bæredygtige omstilling af vores samfund er, at vi gør os uafhængige af fossile brændsler. Nu tager regeringen et skridt i den modsatte retning, siger politisk leder Franciska Rosenkilde (AL) i en skriftlig kommentar.

Danmark er med Costa Rica initiativtager til Beyond Oil and Gas Alliance, der har til formål at sætte en slutdato for medlemslandenes olie- og gasproduktion. Det går imod åbningen af et nyt gasfelt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ritzau har siden tirsdag forsøgt at få et interview med klimaminister Lars Aagaard (M), men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage.

Det er endnu uvist, om ansøgningen vil føre til udvinding af gas, og hvor længe udbudsrunden vil tage.

Ministeren fremhæver, at et nyt gasfelt vil styrke forsyningssikkerheden i lyset af Ruslands invasion af Ukraine.

Samtidig mener Noreco, at danskproduceret gas er mere klimavenlig end gas importeret fra et amerikansk lastskib. Men det giver Enhedslisten ikke meget for.

- Det har været store diskussioner om, hvorvidt det i virkeligheden er rigtigt. Nogle mener, at de danske boreplatforme ikke er så grønne. Men det er klart, at transport af fossile brændsler altid er udfordrende, siger Mai Villadsen.

Naturgasimporten til Europa fra Rusland blev mere end halveret fra 2021 til 2022. Det medførte en stor stigning i flydende gas, hvoraf en mindre del kommer fra Qatar, som Danmark helst er fri for.

/ritzau/