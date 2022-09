Røde partier holder Støjberg ude af politiforlig

Inger Støjbergs første politiske mærkesag som formand for Danmarksdemokraterne var at få partiet med i politiforliget.

Men ønsket er ikke gået i opfyldelse, fordi enkelte røde partier har afvist at optage Danmarksdemokraterne. Som reglerne er aftalt for forlig, kan blot et enkelt parti blokere for optagelse.

Inger Støjberg er skuffet over beslutningen.

- Jeg er dybt forundret over, at der er partier, som ønsker at holde os uden for indflydelse, når vi netop vil tage et ansvar. Det er ikke sådan, man normalvis fører politik i Danmark, siger Inger Støjberg.

Partierne har aftalt, at det er en samlet forligskreds, der ville stå bag beslutningen, men alligevel kan Ritzau nu fortælle, at De Radikale og Enhedslisten er imod.

Politiforliget blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i 2020 og sikrede blandt andet 450 nye betjente og 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet.

Venstre er ikke med i forliget, som Inger Støjberg var chefforhandler på som daværende retsordfører for partiet. Støjberg var selv næstformand i Venstre og en del af ledelsen, men siger, at det var den øvrige ledelses beslutning at stå uden for.

Enhedslisten mener ikke, at Danmarksdemokraterne bør optages i forliget.

- For mig at se handler det ikke så meget om, hvad man hedder, men hvad man gerne vil politisk. Noget af det, vi kæmper meget for, er en indsats mod hadforbrydelser.

- Der ved jeg ikke, hvor Danmarksdemokraterne står. Faktisk ved jeg ikke særlig meget om deres politik, og det er politik, der må afgøre, hvad der skal til for at komme med i et forlig, siger retsordfører Rosa Lund (EL).

Hun har ikke kontaktet Danmarksdemokraterne for at blive klogere på, hvad partiet mener.

Det må være op til Støjberg, når det er hende, der gerne vil med i forliget, lyder det.

Støjberg fremhæver, at partiet er klar til acceptere alt i forliget inklusive den del, der handler om hadforbrydelser.

Støjberg kalder det derfor en søgt forklaring.

- Det virker fuldstændig som en søgt forklaring, og det er det. Det er snyd og bedrag, når de siger sådan noget. Det er simpelthen bare for at holde os ude. Det er ikke særlig klædeligt for Enhedslisten og De Radikale.

- De Radikale bryster sig ellers som regel af, at de vil arbejde ind over midten, siger hun.

Hun afviser, at partiet kan klandres for ikke at have fremlagt mere politik.

- Det kan jeg fuldstændig afvise, når vi tager hele forliget til os, og jeg kender forliget ind og ud. Så må det være det, det handler om, siger Støjberg.

Retsordfører Samira Nawa (R) kalder beslutningen udelukkende politisk.

- Vi har stadig til gode at finde ud af, hvad de står for politisk på mange områder, herunder retsområdet, siger hun.

Hun peger på, at hun for eksempel ikke ved, hvad partiet mener om "kommunale tryghedsvagter", der skal aflaste politiet.

Støjbergs pointe om at Danmarksdemokraterne var klar til at acceptere alt i forliget, giver hun ikke meget for.

- Der er stadig en del ting, der skal diskuteres og udmøntes, og der er vi i De Radikale ikke interesseret i at åbne op for et parti, der endnu ikke har opnået valg til Folketinget, men først og fremmest et parti, som ikke har fremlagt konkret politik, siger Samira Nawa.

Hun åbner dog for, at forligspartierne kan genoverveje det efter folketingsvalget.

/ritzau/