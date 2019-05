Røde partier presser Mette F. på klimaambition

Klimalov skal reducere drivhusgasser med 70 procent i 2030, hvis Mette Frederiksen vil være statsminister.

Enhedslisten, De Radikale, SF og Alternativet er gået sammen om at presse S-formand Mette Frederiksen til at hæve klimaambitionen, hvis hun vil gøre sig forhåbninger om at danne en socialdemokratisk regering.

Hvis rød blok har flertal efter et valg, vil de fire partier gå til regeringsforhandlinger med et krav om en bindende klimalov, der indebærer en målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

- Vi har aftalt, at vi alle fire sætter det her på dagsordenen, og at det er det vigtigste for os, siger Pernille Skipper, som er politisk ordfører i Enhedslisten.

- Jeg har meget svært ved at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre, at Mette Frederiksen sætter sig på vores mandater, samtidig med, at hun ignorerer et så centralt krav fra alle partier samlet, siger hun.

Pernille Skipper siger dog samtidig, at partiet naturligvis vil gå pragmatisk til forhandlingerne.

- Men det her er så vanvittigt afgørende, og hun bliver nødt til at lytte til os.

Socialdemokratiets målsætning er en 60 procents reduktion af drivhusgasser. Drivhusgasser omfatter gasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O) og F-gasser.

Men en reduktion på 60 procent på 10 år er for uambitiøst, mener Morten Østergaard, politisk leder for De Radikale.

- De sidste 10 procent er det, der gør forskellen på, om vi kan leve op til Parisaftalens målsætninger i 2030.

- Og det er derfor, at vi sammen med de andre grønne partier klart siger, at det (en reduktion på 70 procent, red.) skal være fundamentet for en ny regerings grønne omstillingspolitik. Vi tror ikke, at vi når målene, hvis ikke vi sætter os dem, siger han.

/ritzau/