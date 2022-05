Røde partier støtter forslag fra statsministeren i Hjort-sag

De røde partier i Folketinget støtter umiddelbart et udspil fra statsministeren om at ændre justitsministeren rolle, så han ikke længere skal beslutte, om der skal rejses tiltale i helt særlige straffesager.

I sin afsluttede bemærkning ved afslutningsdebatten mandag sagde Mette Frederiksen (S), at embedsmænd er gået i gang med at se på ordningen i forlængelse af Claus Hjort Frederiksen-sagen.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) vil indkalde folketingets partier til drøftelser, tilføjede hun.

Der tegner sig dog allerede et fortal for det, som Mette Frederiksen lægger op til: At det ikke længere skal være justitsministeren, som skal beslutte, om der rejses tiltale i en sag som den mod Claus Hjort Frederiksen (V).

- SF bakker op om forslag fra statsministeren, som hun siger det i dag, altså at man gør rigsadvokaten endnu mere uafhængig. Så rigsadvokaten kan rejse tiltale uden at skulle spørge justitsministeren om lov. Det, tror jeg, er godt for tredelingen af magten, siger formand Pia Olsen Dyhr (SF).

De Radikale politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, har ikke brug for betænkningstid for at udtale støtte til forslaget.

- Jeg synes, at det lyder klogt. Det har været radikal politik i mange, mange år, siger hun.

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) blev ikke tiltalt i sagen om det hemmelige samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste og USA, som han bekræftede eksistensen af.

Det gjorde han ikke, fordi der ikke var flertal for at ophæve hans politiske immunitet. Det stemte både SF og De Radikale for.

Men Enhedslisten ville ikke være med til at ophæve Hjort Frederiksens immunitet. Det var af principielle årsager.

Politisk ordfører Mai Villadsen (EL) støtter umiddelbart - som R og SF - statsministerens udspil om at ændre reglerne for justitsministerens rolle i de helt særlige straffesager som den med Claus Hjort Frederiksen, der omhandler paragraf 109.

- Vi er meget åbne for at gå i drøftelse. Der er meget, der peger på, at det kunne være fornuftigt. Det kunne helt sikkert være noget, vi gerne vil se på og være åbne over for, siger Mai Villadsen.

Villadsen mener, at det er meget uholdbart, at der har været så mange mistanker i den sag om, at det har været politisk motiveret.

- Det har jeg ingen grund til at tro. Det var heller ikke derfor, at Enhedslisten besluttede ikke at ville ophæve Hjorts immunitet. Det var ene og alene et principspørgsmål, siger hun.

/ritzau/