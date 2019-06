Røde partier vinder valget på Grønland

De to grønlandske mandater går til venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit (IA) og socialdemokratiske Siumut.

Tidligt torsdag morgen står det klart, at de grønlandske mandater går til venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit (IA) og socialdemokratiske Siumut.

Det skriver den grønlandske tv-station KNR, efter at stemmeoptællingen i Grønland er færdig.

IA bliver det største parti med 33,4 procent af stemmerne. Partiets spidskandidat, Aaja Chemnitz Larsen, står til at blive valgets helt store stemmesluger og får partiets mandat i Folketinget.

Siumut får 29,4 procent af stemmerne, hvilket giver plads til Aki Mathilda Høegh Dam på Christiansborg.

Begge partier går ind for øget selvstændighed fra Danmark.

Tredjestørste parti ved valget bliver Demokraterne, der får 11 procent af stemmerne. Partiet går ind for et tættere samarbejde med Danmark.

Den tidligere landsstyreformand og nuværende folketingsmedlem Aleqa Hammond stillede op for Nunatta Qitornai, men partiet fik bare 7,8 procent af stemmerne.

Hammond blev valgt til Folketinget for Siumut med et rekordvalg i 2015, men blev løsgænger efter en skandalesag om misbrug af offentlige midler. Siden meldte hun sig under fanerne hos Nunatta Qitornai.

Partiet bliver fjerdestørst ved valget med 7,8 procent af stemmerne.

I Danmark ender de røde partier med at få 91 mandater og vinder dermed valget. Medregnet er ikke Alternativets fem mandater.

Blå blok ender på 75 mandater. Medregnet er ikke Nye Borgerliges fire mandater.

På Færøerne fik rød og blå blok ét mandat hver. Dermed er der blandt de nordatlantiske mandater tre til rød blok, mens der kun er et enkelt blåt mandat.

/ritzau/