Røde støtter ser radikalt udspil som ministerbils-trang

Den radikale udmelding om, at partiet ikke vil pege på en et-partiregering, har mere at gøre med partiets lyst til at få ministerbiler end at gøre en politisk forskel, hvis man spørger SF og Enhedslisten.

Til Politiken har De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, meldt ud, at partiet vil have en regering over midten og er klar til at acceptere den nuværende linje på udlændingepolitikken, hvis det er prisen.

- Nu ved vi, hvad der er vigtigst for dem: Ministerbiler. Skidt med udlændingepolitikken, skidt med velfærdssamfundet, skidt med klimaet. Bare Sofie Carsten får en flot post, stemmer hun for det hele, skriver Enhedslistens tidligere politiske ordfører, Pernille Skipper, på Facebook.

Hos SF, regeringens andet støtteparti, har politisk ordfører Karsten Hønge heller ikke mange roser til De Radikales udspil.

- Jeg troede, at vi politikere var til for at løse Danmarks problemer. Og jeg troede egentlig også, at Radikale havde en selvopfattelse af at være nogen, der interesserer sig for substansen og for at løse samfundets udfordringer.

- De er ude på at gøre sig kostbare, så de kan komme i regering. Ikke fordi de oprigtigt mener, at de kan støtte en borgerlig regering, siger han til Politiken.

De Radikale har gentagne gange over de sidste mange år meldt ud, at partiet ser sig selv som et midterparti, der er klar til at pege på en borgerlig statsminister, hvis det bedst sikrer partiets politik.

Partiet har ikke peget på en borgerlig statsminister efter et valg siden 1990.

I interviewet med Politiken afviser Sofie Carsten Nielsen, at udmeldingen handler om, at De Radikale vil i regering.

Ritzau har forsøgt at komme i kontakt med Sofie Carsten Nielsen siden onsdag. Men den radikale leder har været bortrejst og har fredag ikke tid til en kommentar.

/ritzau/