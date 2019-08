"Skylden, den har staten påtaget sig. Men smerten og mareridtene forsvinder aldrig"

Det var en tydeligt berørt statsminister, der i går gav en officiel undskyldning til tidligere børnehjemsbørn og Godhavnsdrengene, som indtil 1976 blev udsat for systematiske overgreb

”Tillykke med den glædelige dag,” siger en smilende kvinde, som står foran porten til statsministerboligen Marienborg, nord for København.

Hun har regnhætten trukket godt op om hovedet i den silende regn og et danneborgsflag i hver hånd. Og i går var en glædelig dag for Godhavnsdrengene, der i 14 år og 72 dage har kæmpet for en officiel undskyldning fra den danske stat, som Poul-Erik Rasmussen, formand for Landsforeningen Godhavnsdrengene, gjorde opmærksom på.

Under sin tale på Folkemødet på Bornholm i juni måned lovede statsminister Mette Frederiksen (S) en officiel undskyldning til Godhavnsdrengene, der blev udsat for systematiske overgreb som tæsk, seksuelle overgreb og medicinske forsøg i perioden 1946 til 1976 på det statslige drengehjem i Nordsjælland.

I går indfriede statsministeren så sit løfte på Marienborg, hvor der på vegne af den danske stat blev givet en officiel undskyldning til Godhavnsdrengene og en række andre børnehjemsbørn, der var udsat for overgreb.

”Kære alle sammen. I har ventet længe, og nu skal I saftsuseme ikke vente længere. På vegne af vores fortid, på vegne af vores nutid og på vegne af vores fælles fremtid, så vil jeg gerne se hver eneste af jer i øjnene i dag og sige det eneste rigtige: undskyld. Undskyld for den uret, der er gjort mod jer og jeres kære,” sagde en berørt Mette Frederiksen til Godhavnsdrengene og de andre tidligere børnehjemsbørn, der var inviteret til at modtage undskyldningen.

Der blev klappet i Marienborgs sal, hvor et par hundrede mennesker, bestående af dem, undskyldningen var tiltænkt, samt politikere og pressen var mødt op til den historiske begivenhed. Det var en både tydelig rørt statsminister og en meget berørt Godhavnsdreng, Poul-Erik Rasmussen, der omfavnede hinanden efter den længe ventede undskyldning.

Stemningen blev om muligt endnu mere bevægende med de fine, lyse børnestemmer, som fyldte den lille sal, da Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Børnekor sang foran forsamlingen, hvorefter Poul-Erik Rasmussen tog ordet på talerstolen.

”Skylden, den har statsministeren påtaget sig, eller staten. Men minderne – smerten, mareridtene – de forsvinder aldrig. Men mon ikke det her har givet en masse, der lige skal tænkes igennem? I mange år har man gået og gemt på den skyld nede i en kasse. Det behøver man ikke mere. Det har statsministeren lige sørget for,” sagde Poul-Erik Rasmussen, hvorefter han sluttede af med ordene ”vi er sammen om det her” foran et klappende publikum, der havde rejst sig fra stolene for at give et stående bifald.

Selvom modtagerne af Mette Frederiksens undskyldning i går var Godhavnsdrengene og en række andre tidligere børnehjemsbørn, forsikrede statsministeren i sin tale, at det ikke er den eneste undskyldning, hun agter at give. Også handicappede, der igennem tiden er blevet behandlet dårligt, og ”eksperimentbørnene”, som er en gruppe tidligere grønlandske børn, der i 1951 blev tvangsfjernet fra Grønland og deres familier af den danske stat, har krav på en undskyldning, lød det fra statsministeren. Også de unge kvinder, der helt op til 1960’erne blev tvangsindlagt og tvangssteriliseret på Sprogø, skal ifølge statsministeren have belyst og udredt deres historie.