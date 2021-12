Rohde har det ad helvede til med Støjbergs skæbnedag

Med alvorsminer ankommer en del medlemmer af Folketinget tirsdag eftermiddag til Folketingssalen, hvor de skal stemme om tidligere integrationsminister Inger Støjbergs værdighed.

- Det har jeg det helt ad helvede til med. Det har fyldt helt enormt meget de sidste mange dage. Det er jo en kollega, siger Jens Rohde fra Kristendemokraterne.

Rohde er tidligere partikollega med Inger Støjberg i Venstre. Han har også været hendes kæreste. Støjberg blev i sidste uge idømt 60 dages ubetinget fængsel i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar i 2016.

- Vi var ungdomskærester, og jeg lavede hendes kampagne i 1994, da hun blev valgt til amtsrådet. Så vi har kendt hinanden i mange, mange år. Så det vejer jo rigtig tungt, og det var også derfor, at jeg meldte sent ud, fordi det var vigtigt for mig at tale med Inger om det først, siger han.

Hovedpersonen selv ankom med sit karakteristisk brede smil, og hun fik kram af flere af medlemmerne af Dansk Folkeparti. I salen sidder hun under debatten ved siden af Rohde.

- Hvis jeg ikke var klar til afstemningen, så tror jeg også, at den var kommet alligevel, siger Inger Støjberg, da hun ankommer.

- Jeg er fuldstændig klar. Jeg ved, hvad der skal ske, og så skal jeg nok komme og sige noget bagefter.

Flere kolleger kalder det en alvorlig sag. Enhedslisten har på forhånd sagt, at de vil stemme for, at Støjberg ikke kan fortsætte sit arbejde i Folketinget i denne valgperiode.

- Det er en alvorlig følelse, hvis der er noget, der hedder det. Men jeg synes også, at det er rigtig dejligt, at vi kan sætte et punktum for denne sag, siger Rosa Lund (EL), som blandt andet er integrationsordfører.

Også De Radikale har fastslået, at de vil stemme for, at Støjberg må forlade Folketinget.

- Det er alvorligt og historisk, men også noget vi ikke har været i tvivl om, for når man er blevet dømt for at have brudt loven som minister, synes vi ikke, at man kan sidde i Folketinget, siger Andreas Steenberg (R).

- Men det er godt, at der kom et punktum, og jeg håber, at det kan gøre, at man fremover sørger for at overholde loven helt generelt.

/ritzau/