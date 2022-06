Dansk roligan er godt tilfreds med, at DBU og TV2 har aflyst visning af fodboldlandskamp på storskærm, efter at der ved lignende arrangementer tidligere blev kastet med fulde dåseøl

Roligan efter øldåsekast: Hvis folk bliver bange for at gå til landskamp, er det hele ødelagt

Claus Amondsen, du var med i den oprindelige roligan-bevægelse bag det danske fodboldlandshold, og i dag er det nærmest blevet et begreb. Hvad ligger der i at være roligan?

Det er en fodboldfan, der støtter sit landshold, og som kan finde ud af at opføre sig ordentligt. En del af det er jo også at kunne drikke nogle øl og stadig finde ud af at opføre sig ordentligt. Det vil jeg rigtig gerne fortælle om, for det kan de åbenbart ikke finde ud af mere.