Romerske guldmedaljoner tyder på forhistorisk elite i lille jysk by

En vigtig person eller slægt med store internationale forbindelser har formentlig i forhistorisk tid opholdt sig i den lille jyske by Vindelev tæt på Jelling.

Fire romerske medaljoner fra Vindelevskatten er nemlig sandsynligvis indgået som brudebetaling eller gaver i et forhistorisk netværk af vigtige, europæiske personer uden for Romerriget.

Det fortæller seniorforsker hos Nationalmuseet Helle Horsnæs, der står bag ny forskning i de fire medaljoner.

Medaljonerne er udstedt af fire forskellige romerske kejsere i 300-tallet, og blev dengang brugt som gaver fra kejserhusene til førende romerske senatorer og generaler i Romerriget.

Derfor har personen i besiddelse af dem formentlig været del af en en slægt, som har haft forbindelser rundt omkring i Europa - og en temmelig lang række forbindelser, siger Helle Horsnæs.

Stedet, hvor fundet skete, er også overraskende, da intet før har tydet på, at Vindelev skulle have været et sted af stor forhistorisk betydning.

- Vi er i Danmark i en periode, hvor vi ingen skriftlige kilder har - kun få på runesten. Det er et område, som ikke har været en stor prik på landkortet hidtil.

- Men der har været en slægt, der har været i stand til at samle sig meget guld i høj kvalitet. Et samlet fund af fire store medaljoner er ikke før set i Danmark, så der er bestemt en person, der har hørt til i det øverste sociale lag, siger Helle Horsnæs.

Den nye forskning peger også på, at medaljonerne har været igennem en længere rejse uden for den tids Romerrige.

Blandt andet har den ene medaljon det samme stempel, som en romersk mønt, der er blevet fundet i den polske by Zargozyn.

- Man kan følge noget af rejsen fra møntværkstedet i Nordgrækenland, fordi en af medaljonerne er præget med samme stempel, som en mønt i Polen, siger Helle Horsnæs.

Vindelevskatten, som medaljonerne er en del af, blev fundet i 2020. Ud over medaljonerne indeholdt den 13 nordiske hængesmykker fra 400-tallet og beslag til et sværd fra 500-tallet. Knap et kilo guld blev fundet.

Skatten blev fundet af Ole Ginnerup Schultz og Jørgen Antonsen, og er en af Danmark vigtigste guldfund. Man kan se mere om fundet i dokumentarfilmen "Guldfeber i Vendelev", der sendes på DR2 11. april.

