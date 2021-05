Rosenkilde vil modbevise rygtet om Alternativets død

Alternativets politiske leder tror fortsat på, at Alternativet kan vende tilbage og blive et etableret parti.

- Rygtet om Alternativets død er stærkt overdrevet, det forholder sig faktisk lige omvendt.

Sådan siger Franciska Rosenkilde lørdag på Christiansborg i sin første landsmødetale som Alternativets politiske leder.

- Det spirende håb, det politiske engagement, som jeg møder i baglandet, er både stærkt opmuntrende og meget motiverende, siger hun.

- En seriøs og bæredygtig omstilling af vores samfund har aldrig været vigtigere.

- Jeg tror på, at Alternativet kan gå fra at være det politiske håb, vi alle sammen følte, til at blive et stærkt etableret politisk parti i Danmark, siger Franciska Rosenkilde.

Det er anden gang i år, at Alternativet afholder landsmøde.

Første gang var i februar, hvor Franciska Rosenkilde på et ekstraordinært landsmøde blev valgt som partiets nye politiske leder.

Det skete, efter at Josephine Fock i november sidste år stoppede på posten efter kun ni måneder.

Valget af Josephine Fock som politisk leder i februar sidste år var den direkte årsag til, at fire af partiets fem folketingsmedlemmer valgte at forlade partiet.

Sikandar Siddique, Uffe Elbæk og Susanne Zimmer dannede senere Frie Grønne, mens Rasmus Nordqvist i dag er medlem af SF.

Det efterlod Torsten Gejl tilbage som Alternativets eneste folketingsmedlem.

Alternativet har i over et år hele tiden ligget under spærregrænsen på to procent i de meningsmålinger, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau.

/ritzau/