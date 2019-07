Roskilde Festival får en smule sol før regnfuld afslutning

I hele landet varsles der omskifteligt vejr i weekenden, hvor regnbyger og solstråler skiftes til at dominere.

Danmark går en weekend i møde med meget omskifteligt vejr.

Det siger Lars Henriksen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

For de mange festivalgæster på Roskilde Festival er der fredag lidt tiltrængt sol i vente. Det gælder også for størstedelen af resten af landet.

- Efter en våd nat - også på Roskilde Festival - klarer det fredag op med nogen til en del sol og tørt vejr, siger Lars Henriksen tidligt fredag morgen.

Kun i den syd- og sydvestligste del af landet vil det fortsat være skyet med mulighed for lidt regn.

- De fleste steder bliver det en flot dag fredag med temperaturer mellem 15 og 20 grader, siger han.

Der er dog ingen grund til at pakke regnslag og gummistøvler alt for langt væk.

For det flotte vejr bliver hurtigt afløst af et nyt regnvejr, der natten til lørdag bevæger sig ind over landet vestfra.

- Lørdag er der regn i vente de fleste steder, siger Lars Henriksen.

På Roskilde Festivals sidste dag er der således også regn i vente det meste af dagen.

Det klarer lige så stille op vestfra i løbet af lørdagen, men der er fortsat mulighed for byger, som kan være med torden.

Temperaturerne lægger sig på omkring 14-18 grader. Og vinden tiltager og bliver frisk, stedvis hård, fra vestlig retning.

Når festivalgængerne vender næsen hjemad, kan de søndag se frem til lidt bedre vejr til at pleje tømmermændene.

- Søndag ser lidt bedre ud. Det bliver en dag med perioder med lidt til nogen sol, siger Lars Henriksen.

- Men der vil fortsat være byger rundt omkring og jævn til frisk vind fra nordvest.

Søndag byder ligesom lørdag på temperaturer fra 14 til 18 grader.

/ritzau/