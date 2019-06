Roskilde Festival skruer ned for larm og alkohol

I et nyt område på Roskilde Festival bliver det muligt at få et afbræk fra fest, øl og musik.

Alkohol, smøger, larm og vilde gæster har altid været en del af Roskilde Festival, og mange festivalgæster deltager muligvis for at få et frirum fra dagligdagens stress og jag.

Det vil fortsætte på festivalen i 2019, men nu kommer Roskilde også til at eksperimentere med en ny form for festivaloplevelse.

I det nye område kaldet Hydration Zone vil der være mindre støj, og øl og drinks er uden procenter.

Christina Bilde, der er talskvinde for Roskilde Festival, forklarer, at det er et forsøg på at rumme alle festivaldeltagere.

- De input, vi får fra omverdenen, er, at alkoholkulturen kan opleves som ekskluderende. Der kan være unge, som ikke kommer hos os, fordi de har en fornemmelse af, at man skal drikke på Roskilde Festival, siger hun.

Området er ikke indhegnet, men der vil blive skiltet med, at man nu befinder sig i Hydration Zone.

Det er tilladt at være beruset, man må gerne medbringe alkohol og musikken vil stadig kunne høres fra scenerne. Området er dermed ikke støjfrit, men festivalen håber på, at det alligevel vil være et kærkomment afbræk for gæsterne.

- Det handler om, at der er flere måder at gå på festival på, og det vil vi skabe et rum for, siger hun.

Johannes Andersen, der er samfundsforsker ved Aalborg Universitet, fortæller, at Roskilde Festivals nye område taler ind i tiden, hvor festivaler ikke kun handler om musik og fest.

Mange festivaldeltagere efterspørger nemlig, at samtale og hygge fylder mere.

- Samtalen er ligesom blevet en central aktivitet ved selve det at gå på festival.

- Det er lidt det, Roskilde lægger op til her. Det er ikke bare legen og det, at man skal slå til søren, der er det definerende. Man kan faktisk også sidde og hygge sig og snakke sammen, og man skal ikke tvinges til at drikke, siger han.

Johannes Andersen vurderer, at halvdelen af festivaldeltagerne kommer for at feste og drikke og tænker mindre på musikken.

- Der er selvfølgelig også det, at vi lader unge mennesker drikke sanseløst meget.

- Jeg vil ikke kalde det en opdragende effekt, men jeg tror, at Roskilde gerne vil være en motiverende faktor og siger: "I behøver altså ikke at drikke så meget", siger Johannes Andersen.

Christina Bilde understreger, at området testes i år, og at festivalen vil se på, hvordan publikum tager i mod det.

- Når vi hører, at alkohol måske er en barriere for nogle i forhold til at tage på festival, så vil vi undersøge det. Vi kan se på, hvordan vi understøtter, at der er plads til alle, siger hun.

I år indvier festivalen også en alkoholfri bar tæt ved Orange Scene.

