Roskilde Festival skruer op for bæredygtighed med lejede telte

Roskilde Festival er i år blevet en tand mere klimavenlig. I år er det nemlig ikke længere muligt at købe telte på festivalpladsen.

I stedet skal festivalgæsterne leje deres telte og pavilloner.

Det fortæller årets bæredygtighedschef på festivalen, Sanne Stephansen.

- Når så meget udstyr bliver efterladt som affald, formoder vi, at udstyret kun er indkøbt for at blive brugt denne ene gang om året. Det er desværre ofte af dårlig kvalitet og går i stykker, så derfor har vi kigget på, hvordan vi løser den udfordring, siger hun.

Roskilde Festival samler hvert år 130.000 mennesker og er dermed Nordens største festival. Og ifølge Sanne Stephansen er Roskilde Danmarks fjerdestørste by i festivalugen.

- Og det genererer jo affald, når man samles så mange mennesker, siger hun.

Sidste år så festivalen sig derfor om efter en mere bæredygtig løsning på problemet - og om der var andre, der havde tænkt på det.

- Men det var der ikke rigtig. Derfor tænkte vi, at vi selv måtte udvikle den løsning. Så vi startede et pilotprojekt sidste år med blandt andet udlejningstelte, som er blevet skaleret op i år, siger Sanne Stephansen.

I år er der mulighed for at leje blandt andet telte og stole i Roskilde Festivals webshop. Det fungerer konkret ved, at man booker et produkt online og betaler et depositum.

- Sidste år havde vi faktisk en ret stor returneringsprocent, så det virker til, at vi landede på en god model, siger Sanne Stephansen.

Man kan ikke spore, hvilket affald der kommer fra hvad og hvorfra, men overordnet set var der mindre affald sidste år, og det kan måske have noget at gøre med det nye tiltag, siger Sanne Stephansen.

- Jeg tænker, det har haft en positiv indvirkning på vores deltageres adfærd, at det var nemmere for dem at leje telte og pavilloner, hente dem på festivalpladsen og aflevere dem tilbage, så de ikke bare lod dem stå, siger hun.

Derfor prøver festivalen også kræfter med udleje af festivalstole i år.

- Der går rigtig mange klassiske festivalstole til 50 kroner til spilde hvert år. Dem vil vi også prøve at leje ud, siger hun.

Og det vil man gøre, uden at det sjove går af festivalen.

- Vi ved, at vores deltagere har en masse forskellige ritualer og traditioner med stole og stolelege. Så vi skal finde ud af, hvordan man kan gøre det på en fornuftig måde, så det også passer ind i den kultur, der er, siger hun.

For det er denne type affald - stole, telte og pavilloner - der udgør det største problem, når det handler om at få sorteret mere affald til genanvendelse, fortæller Sanne Stephansen.

- Når vi får fjernet alt det ikke-genanvendelige affald, kan vi komme ned til det affald, der er nemmere at genanvende. Det kunne være dåserne til tunen og kikærterne eller glasflaskerne.

- Det handler sådan set om, at vi gerne vil ændre den måde, man bruger campingudstyr på, når man er på festival, siger hun.

/ritzau/