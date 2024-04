Roskilde Universitet føler sig dobbeltstraffet af universitetsreform

Folketingets nye aftale om at reducere antallet af universitetsstuderende er en stor skuffelse for Roskilde Universitet.

Det er nemlig det universitet, der procentuelt skal reducere sit optag mest.

- Det er jeg utrolig skuffet og ærgerlig over. Vi har argumenteret for, at det får uheldige konsekvenser, siger Roskilde Universitets rektor, Hanne Leth Andersen.

Som følge af universitetsreformens sektordimensionering skal universiteterne reducere sit optag med samlet set ti procent fra 2025 til 2029.

Her rammes Roskilde Universitet relativt hårdest med et krav om at reducere sit optag med 14,1 procent.

Herefter kommer Aalborg Universitet, der skal reducere sit optag med 12,1 procent.

Det vil skabe svære udviklingsbetingelser for Roskilde Universitet, beretter rektoren.

- Vi er i forvejen et lille universitet, det næstmindste, og vi er i en region med mange udfordringer. Når vi bliver dimensioneret hårdt, får vi svært ved at løfte den vigtige opgave, vi har med løfte uddannelsesniveauet i Region Sjælland og udvikle regionen.

Konkret har universitetet indledt et projekt om at oprette nye uddannelsespladser i Slagelse, hvor Syddansk Universitet har lukket afdelingen.

Det bliver besværet nu.

- Vi mister muligheden for at etablere nye uddannelser ude i regionen, eksempelvis i Vestsjælland.

Rektoren mener også, at der en grundlæggende uretfærdighed i, hvordan dimensioneringen er udformet.

Det sker på baggrund af tal om dimittendledigheden, hvor Roskilde Universitet har haft en høj rate af ledighed efter uddannelse.

- Vi har reageret på det, og vi er blevet dimensioneret for det tidligere. Men vi har ikke set effekten af det endnu, og det er der ikke taget hensyn til, siger Hanne Leth Andersen.

- Vi synes, vi bliver ramt to gange af det samme.

På Københavns Universitet skal man reducere optaget med 11,7 procent.

- Det er vi ærgerlige over, for vi ved, at en masse dygtige unge mennesker gerne vil ind og læse hos os. Og vi ved, at der står en masse aftagere, der gerne vil ansætte vores kandidater, siger prorektor på Københavns Universitet, Kristian Lauta.

Han anerkender dog, at der er tale om en politisk prioritering.

Universitetet har endnu ikke overblik over, præcis hvor mange pladser de skal fjerne, og på hvilke uddannelser der bliver.

Det skal dog ske med et strategisk blik, så det tilrettes samfundsudviklingen, bebuder Kristian Lauta.

- Det eneste, vi har besluttet os for, er at vi ikke vil gøre det mekanisk.

