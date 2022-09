Roya Moore flygtede som 16-årig: Jeg tror på et frit Iran i min levetid

Demonstrationer har spredt sig til flere iranske byer, efter at den 22-årige Mahsa Amini sidste fredag blev erklæret død, mens hun var i det iranske moralpolitis varetægt. Ifølge den unge kvindes mor blev Mahsa Amini anholdt på en metrostation i Teheran af moralpolitiet, der blandt andet kontrollerer, at kvinder bærer tørklæde. Konservativ politiker og kriminolog Roya Moore, der har boet i Danmark i mere end 30 år, følger udviklingen.

Hvad har antændt de aktuelle protester?



Kvinderne har fået nok af undertrykkelse og diskriminerende behandling. De bliver ikke kun diskrimineret i forhold til uddannelse, jobmuligheder og retten til skilsmisse. De kan ikke bestemme deres egen påklædning. De føler sig konstant bevogtet. De skal være usynlige væsener i samfundet.



Hvordan påvirker begivenhederne i Iran dig personligt?



Det berørte mig meget, da jeg læste Mahsa Aminis historie og især, da jeg så videoklippene af hendes sørgende mor. Det påvirker mig, at unge menneskers liv bliver taget, fordi de går klædt, som de har lyst til. Det får mig til at tænke på min egen ungdom i Iran, der var fuld af stress, og hvor jeg hele tiden blev mindet om, at en kvinde er mindre værd end en mand. I dag kan jeg trække vejret frit. Når jeg taler med kvinder i Iran, siger de: "Hvor er du heldig".