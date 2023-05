Royal Run-arrangør ærgrer sig over mangel på unge løbere

Aldrig før har så mange danskere ønsket at deltage i motionseventet Royal Run, de mandag finder sted i en række byer i Danmark.

Men et problem nager stadig arrangørerne. Man har svært ved at tiltrække løbere i aldersgruppen 16 til 30 år.

Det fortæller Morten Mølholm, der er administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund og med i Royal Runs styregruppe.

- Vi har rigtig godt fat i de midaldrende og en del ældre, men vi har problemer med at tiltrække unge, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er noget, som vi vil kigge på frem mod næste år. Hvordan kan vi skabe Royal Run, så det i højere grad bliver en ungdomsfolkefest? De unge er vigtige for os i fremtiden.

Det populære motionsevent med kronprins Frederik som frontfigur er arrangeret af Bevæg dig for livet.

Organisationen har et mål om, at Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation.

Med over 93.000 deltagere vil Royal Run slå rekord igen i år. Sidste år havde 91.763 tilmeldt sig folkefesten i kondisko.

De fem værtsbyer er Aabenraa, Herning, København/Frederiksberg, Nyborg og Nykøbing Falster.

Morten Mølholm fortæller, at mange forældre tager deres yngre børn med, så det i højere grad bliver en familiefest.

- Men det virker til, at mange unge ikke er interesserede i at deltage i arrangementet med deres familier, siger han.

Han glæder sig dog over, at man er i stand til at tiltrække folk, der "normalt ikke interesserer sig for sport".

- Over en tredjedel har aldrig nogensinde deltaget i et motionsløb før. Det er ret exceptionelt, hvis man sammenligner med andre løb, siger Morten Mølholm.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har skabt en atmosfære, der gør, at folk godt ved, at det er ligegyldigt, hvordan de ser ud, mens de løber, og hvor hurtigt de løber.

- Det bliver en dag, hvor der er glæde og smil på alles læber.

Den danske tronarving, 55-årige kronprins Frederik, starter dagen med at løbe i Aabenraa, inden han tager turen videre til Herning. Han slutter dagen af i København.

Kronprinsesse Mary snører først løbeskoene i Nyborg, hvorefter hun tager til Nykøbing Falster.

Morten Mølholm fortæller, at man ikke ikke ved, hvorvidt børnene af kongefamilien vil deltage rundt om i landet.

- Måske kommer der en overraskelse. Vi har en aftale med Kongehuset om, at når det drejer sig om børnene, skal det stå dem frit for, om de vil deltage eller ej, siger han.

- Men mon ikke, at der er nogen af dem, der deltager rundt omkring. Det kan man spændt vente på.

Det er femte gang, at kronprins Frederik er vært for Royal Run. Første løb blev afviklet i 2018 i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag.

/ritzau/