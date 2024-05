Royal Run-arrangør til løbere: Pas på jer selv i varmen

Når 95.000 borgere i Danmark mandag hopper i løbeskoene og begiver sig ud på en af de mange Royal Run-ruter rundt om i landet, får de godt vejr med på vejen.

I år lover vejrudsigten nemlig sol over det meste af landet og temperaturer op mod 20 og nogen steder 25 grader, skriver DMI.

De høje temperaturer gør det endnu vigtigere, at løberne husker at passe på sig selv og drikker en masse væske, lyder det fra Morten Mølholm Hansen, der er administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Han sidder i den såkaldte styregruppe for Royal Run.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi gør altid løberne opmærksomme på at huske at drikke væske nok, men i år, hvor temperaturerne er så høje, er det endnu vigtigere, siger han.

- Vi sørger for, at der er en masse væskedepoter undervejs på ruterne, som løberne kan benytte, og der står ligeledes beredskab klar undervejs til at gribe ind, hvis nogen får det dårligt.

Han understreger, at det er meget sjældent, der er sket noget i årenes løb.

- Der er nogle erfarne løbsarrangører rundt omkring i byerne, som er meget opmærksomme på løbernes ve og vel.

Selv om mange nok vil kalde vejret, vi oplever i disse dage, for det perfekte sommervejr, så er det optimale løbevejr dog en smule koldere og lidt mere overskyet, lyder det fra Morten Mølholm Hansen.

- Vejret vil sandsynligvis også betyde, at der er en del flere tilskuere, som ligeledes skal huske at være opmærksomme på varmen, lyder det.

Morten Mølholm Hansens bedste råd til løberne er at drikke en masse væske både før, under og efter løbet.

- Det kan også være en god idé at løbe med kasket, så man ikke får sol direkte ned i hovedet samt at lytte efter sin krop og lade være med at være overmodig.

Royal Run tilbyder tre forskellige distancer på henholdsvis 1,6 kilometer, fem kilometer og ti kilometer.

Årets fem værtsbyer er Aarhus, Brønderslev, Fredericia, Kalundborg og København/Frederiksberg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det første Royal Run blev afviklet i 2018 i anledning af kong Frederiks 50-års fødselsdag. Det er sjette gang, at kong Frederik er vært for motionsløbet, men første gang, at han er vært og løber med som konge.

Kong Frederik skyder årets Royal Run i gang mandag med at løbe en mil - omkring 1,6 kilometer - i Fredericia.

Derudover skal han også løbe fem kilometer i Aarhus og ti kilometer i København. Han forventes at ankomme til København omkring klokken 19.

30 procent af de tilmeldte har angivet, at de aldrig har deltaget i et motionsløb før.

Det royale motionsløb sætter for andet år i træk deltagerrekord med 95.000 deltagere.

Allerede i december kunne Royal Run melde udsolgt af alle 87.500 startnumre, der var sat til salg i første omgang.

I januar blev yderligere 7500 numre sat til salg i en række af byerne. De blev revet væk på få timer.

Royal Run er arrangeret af idrætsvisionen Bevæg dig for livet, som er et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik.

/ritzau/