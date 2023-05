Royal Run-arrangører vil fastholde nye løbere i idrættens verden

Aldrig før har så mange fundet løbeskoene frem for at deltage i det royale - men folkelige - løb Royal Run.

Flere har dog nok skulle puste en del støv af skoene, før de skulle ud at ramme asfalten mandag.

Arrangørerne bag vil derfor række ud til deltagere i Royal Run, efter de har løbet, med nye idrætstilbud.

En tredjedel af de tilmeldte til årets Royal Run har aldrig før deltaget i et motionsløb. Det oplyser Morten Mølholm, administrerede direktør i Danmarks Idrætsforbund, der er en del af styregruppen bag Royal Run.

Han fortæller, at arrangørerne efterfølgende vil gøre en del for at henvende sig til folk, der har deltaget i løbet, med tilbud i lokale klubber i området.

- Det er meget væsentligt for os, fordi det gerne på sigt skulle have en synlig effekt på folkesundheden, så det ikke kun er en årlig folkefest for motion og bevægelse, siger Morten Mølholm.

Det er en ting at løbe et enkelt løb. Noget helt andet er at forsøge at fastholde folk til at blive ved med at dyrke sport, siger Morten Mølholm.

Han glæder sig over, at det er lykkedes at få fat i nye målgrupper.

- Det er en kombination af, at vi gør det med kongehuset, som gør, at vi bliver synlige for nogle andre målgrupper. På den måde bliver vi også interessante for dem, der normalt ikke interesserer sig for sport, siger Morten Mølholm.

- Vi har skabt en atmosfære, der gør, at folk godt ved, at det er ligegyldigt, hvordan de ser ud, mens de løber, og hvor hurtigt de løber.

Det populære motionsevent med kronprins Frederik som frontfigur er arrangeret af Bevæg dig for livet.

Organisationen har et mål om, at Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation.

Med over 93.000 deltagere vil Royal Run slå rekord igen i år. Sidste år havde 91.763 tilmeldt sig folkefesten i kondisko.

De fem værtsbyer er i år Aabenraa, Herning, København/Frederiksberg, Nyborg og Nykøbing Falster.

Det er femte gang, at kronprins Frederik er vært for Royal Run.

Første løb blev afviklet i 2018 i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag.

/ritzau/