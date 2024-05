Royal Run flytter startområde efter Børsens brand

Royal Run i København skulle i år for første gang have startet i Slotsholmsgade. Børsens brand har dog fået arrangørerne til at droppe det nye startområde for i stedet at starte i Nyhavn som tidligere år.

Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI en pressemeddelelse.

Beslutningen er truffet i tæt samarbejde med myndighederne, og den dialog har altså medført en ændring for motionsløbet i København 20. maj.

Det forklarer Dorte Vibjerg, der er direktør for atletikklubben Sparta og medarrangør af Royal Run i hovedstaden.

- Vi havde glædet os til at skulle prøve et nyt startområde i Slotsholmsgade.

- Men som følge af branden i Børsen og vores løbende dialog med myndighederne, er det vurderet, at det er rigtigt at rykke startområdet til Nyhavn, som vi kender indgående og har gode erfaringer med fra de forrige år, siger Dorte Vibjerg i pressemeddelelsen.

Som følge af det nye startområde foretages der også justeringer af målområdet og den øvrige rute for Royal Run i København anden pinsedag.

Der vil fortsat være mål på Amalienborg Slotsplads, dog ikke i Kolonnaden. I stedet løber deltagerne i mål i retning mod Kastellet i lighed med foregående år.

/ritzau/