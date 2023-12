Royal Run melder alt udsolgt i de fem værtsbyer

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig motionsløbet Royal Run, der afholdes næste år i byer flere steder i landet.

Royal Run er nemlig udsolgt. Det meddeler idrætsorganisationerne Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI i en pressemeddelelse.

Tilmeldingerne til Royal Run åbnede for knap to måneder siden.

I løbet af den første dag - den 9. november - blev der solgt 35.000 startnumre. I alt er der ved udgangen af december 87.500 tilmeldte til løbet.

Royal Run blev afholdt første gang i 2018 i anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag.

Motionsløbet afholdes næste gang den 20. maj 2024 i Brønderslev, Aarhus, Fredericia, Kalundborg og København/Frederiksberg.

Brønderslev var den første by, som kunne melde udsolgt. Det skete allerede på første dag efter salgsstart.

Dagen efter meldte Fredericia udsolgt, og fem dage, efter at der var åbnet tilmeldinger, var der udsolgt til løbet i Kalundborg.

Aarhus samt København/Frederiksberg er de sidste byer, der har fået solgt alle tilgængelige startnumre.

Til løbet kan man vælge tre forskellige distancer: One mile, fem kilometer eller ti kilometer. De kan både løbes og gås.

Ifølge idrætsorganisationerne har 30 procent af de tilmeldte til næste års motionsløb angivet, at de aldrig har deltaget i et motionsløb før.

40 procent har ved tilmeldingen angivet, at de har deltaget i Royal Run før.

Og Royal Run er tænkt som et motionsløb for både nye og erfarne løbere.

Det siger Morten Mølholm Hansen, der er administrerende direktør i DIF og medlem af Royal Runs styregruppe.

- Det er med en vis portion stolthed, at jeg kigger på de tal og ser, at vi stadig har en stor andel af vores tilmeldte, der har tænkt, at der selvfølgelig også er plads til dem til Royal Run.

- Det er lige præcis det, vi har ønsket - nemlig at give alle - også nybegyndere plads til at prøve motionsløb af, siger han i pressemeddelelsen.

Selv om motionsløbet er udsolgt, så er arrangørerne nu i gang med at undersøge, om der kan blive sat flere startnumre til salg.

Det vil i så fald blive i byer, hvor det vurderes, at der er plads til flere deltagere, lyder det i pressemeddelelsen.

Ved Royal Run i 2023 var 93.684 tilmeldt løbet. Det var deltagerrekord.

/ritzau/