Rundspørge viser opbakning til kritiseret biskop

Vi nærmer os påskedagene, som for mange betyder kirkegang og sommerhus, som er emner, vi runder i dag sammen med historier om en kritiseret biskop og en omdiskuteret abortpille.

Putin: Angreb udført af radikale islamister

Vi lægger ud med terrorangrebet, der ramte Rusland i fredags. Yderligere tre personer blev i går varetægtsfængslet efter angrebet mod en koncertsal i udkanten af Moskva, som førte til drabet på mindst 137 personer og mere end 100 sårede. Det skriver det statsejede russiske nyhedsbureau Tass ifølge Ritzau. Dermed er i alt syv fængslede personer.

Mens Islamisk Stat (IS) hævder at stå bag et dødeligt angreb på en koncertsal i Moskva, har Ruslands præsident, Vladimir Putin, nu for første gang udtalt, at angrebet blev udført af "radikale islamister".

Men den russiske præsident fastholder ligeledes, at angrebet måske også er "en del af Kyiv-regimets angreb på Rusland". Den beskyldning har den ukrainske regering pure afvist.

Terrorangrebet i Rusland viser, hvordan Islamisk Stat har spredt sig til særligt Afrika og Asien og fortsat er en trussel. Frankrig og USA advarer om angreb på vestlige mål fra gruppen, som stod bag fredagens anslag i Moskva, kan man læse i Kristeligt Dagblad.

Norske kirker fremhæves som mulige terrormål i påsken

I samme boldgade nævnes norske kirker som mulige mål for terror. Selvom der ikke er konkrete terrorplaner mod dem, advarer landets sikkerhedstjeneste PST nu om, at påsken kan give anledning til angreb mod kirker. Det oplyser Politidirektoratet i Norge i en pressemeddelelse, skriver Kristeligt Dagblad.

Det norske politi, der ellers som udgangspunkt ikke bærer våben, har på baggrund af PST’s vurdering besluttet at udstyre politibetjente med våben under den kristne højtid for at forberede sig på mulige angreb.

Opbakning til kritiseret biskop

Så til en sag, der har fyldt meget især i Kristelig Dagblad. En ny rundspørge fra TV2 Østjylland viser, at flertallet i den østjyske folkekirke bakker op om biskoppen i Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen. Flere medier, heriblandt Kristeligt Dagblad, har det seneste år bragt historier, hvor personer med tilknytning til den østjyske folkekirke har kritiseret biskop Henrik Wigh-Poulsens håndtering af interne konflikter såsom samarbejdsproblemer i Norddjurs Provsti. Rundspørgen er lavet blandt samtlige ansatte og frivillige i den østjyske folkekirke. Over 550 har svaret, og 51 procent af dem har svaret "ja" til, at den nuværende biskop er den rette til jobbet. Bliv klogere på sagerne og biskoppen i dette portræt i Kristeligt Dagblad.

Højesterets afgørelse kan få betydning for USA's kvinder

Vi drager til USA, hvor abort ventes at spille en afgørende rolle ved præsidentvalget senere på året. Kvinder, politikere og kristne organisationer følger med i en sag, der i dag begynder i landets højesteret, og som kan påvirke kvinders adgang til omstridte abortpiller. Det skriver Ritzau. Det handler især om pillen mifepristone, som siden 2000 har været godkendt af den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse, FDA, og som bliver brugt ved knap to tredjedele af alle aborter i USA.

Da coronapandemien rasede i USA, gav FDA lov til, at kvinder, der havde brug for en abort, kunne få en konsultation over telefonen og få sendt pillen med posten. Det fik organisationer, der kæmper mod abort i USA, til at sagsøge FDA. Siden har sagen gået sin gang ved flere retsinstanser i landet.

Nordmænd vil have fingrene i danske sommerhuse

Herhjemme er vi på vej ind i endnu en sommerhussæson, som starter med påskeferien, og som det ser ud, så er danskerne så glade for at kunne komme ud i eget sommerhus, at priserne aldrig har været højere. Det konkluderer en cheføkonom over for Berlingske.

Her kan man læse, at andre end danskerne har øje for dette marked. Flere og flere udlændinge søger nemlig om lov til at købe sommerhus i Danmark. Især tyskere er på boligjagt, men i Odsherred er det nordmænd, der vil have fingrene i et af de mange sommerhuse, oplyser en ejendomsmægler, der derfor er begyndt at markedsføre sommerhuse på sociale medier til folk, der bor i Oslo.

Men det er ikke helt ligetil for udlændinge at få foden inden for på det danske sommerhusmarked.

Vi bruger flere penge på haven

Det er en god ide at gøre haven mere klima-robust. Planter, der tåler våde vintre og længere tørkeperioder om sommeren, kan være vejen frem, mener eksperter. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix.

En del danskere er måske allerede taget på påskeferie i deres sommerhuse, og både der og i haver derhjemme skal de grønne fingre i gang. Havesæsonen er begyndt, og danskerne bruger flere og flere penge på planter og gødning, Men i stigende grad tænkes også klima og vejr ind i havearbejdet. Vådere vintre og tørrere somre har skabt en ny trend om at gøre haven mere robust. Det siger rådgiver i foreningen Haveselskabet til Kristeligt Dagblad.

Hun nævner blandt andet, at fremtiden kan kræve mere skygge. Læs mere om arbejdet med at gøre haven robust i artiklen her.