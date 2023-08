Ruskvejr over Danmark sender elprisen i minus

Danskerne kan mandag nyde godt af lave elpriser. Hen over eftermiddagen er prisen endda under nul kroner.

Det viser markedsdata fra elbørsen Nordpool.

Tirsdag vil prisen være negativ hele dagen. Det samme gør sig gældende i de andre nordiske lande.

Det skyldes, at der i disse dage er voldsomt vejr, forklarer Kristian Rune Poulsen. Han er chefkonsulent i brancheorganisationen Green Power Denmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har mange vindmøller i Danmark og i hele Norden. De snurrer rigtigt meget på sådan nogle blæsevejrsdage. Faktisk produceres der mere strøm, end der er brug for, og det giver altså negative priser.

Derfor vil man også nogle steder kunne se vindmøller, hvis vinger står stille.

- Dem, der ejer vindmøllerne, skal betale for at komme af med strømmen. Det er de selvfølgelig ikke interesserede i, så hvis de har mulighed for det, vil de formentlig slukke møllerne i de timer, hvor prisen går hen og bliver negativ, siger Kristian Rune Poulsen.

At elprisen ligger under nul betyder dog ikke, at man som forbruger ikke skal have penge op af lommen. Man skal nemlig stadig betale afgifter.

/ritzau/