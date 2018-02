Rusland: Ansøgning om omstridt gasledning følger loven

Gasledning, der efter planen skal løbe forbi Bornholm, blev diskuteret under Samuelsen-besøg i Moskva tirsdag.

Ruslands ansøgning om en tilladelse til at bygge gasledningen Nord Stream 2 i udenlandske farvande bør anses for at være gældende lovgivningsmæssigt.

Det gælder i forhold til den lovgivning, der var både i Danmark og i EU i april 2017, da ansøgningen blev indgivet.

Sådan lyder det fra den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, efter et møde med udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i Moskva tirsdag.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

- Vi var inde på Danmarks overvejelser om ansøgningen for at opføre Nord Stream 2-gasledningen i landets farvande.

- Vi understregede vores principielle holdning til, at denne ansøgning skal baseres på den lovgivning, der var eksisterende i Danmark og EU på det tidspunkt, ansøgningen blev indgivet i april sidste år, siger Lavrov.

EU-Kommissionen har foreslået at udvide energimarkedet, så det er muligt at fastsætte regler for gasledninger, der føres gennem havområder i EU.

Nord Stream 2 skal ifølge planen løbe forbi Bornholm i dansk farvand til Tyskland. Derfor kræver projektet den danske regerings godkendelse.

Danmark har flere gange forsøgt at få kommissionen til at arbejde mod en fælles europæisk holdning til den omstridte gasledning.

