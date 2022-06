Rusland efterspørger beviser for krænkelse af dansk farvand

Ifølge Ruslands ambassade i Danmark har man ikke fået beviser for, at russisk skib har krænket dansk farvand.

Der mangler beviser for, at Rusland har krænket dansk farvand.

Det skriver Ruslands ambassade i Danmark i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

- Der blev ikke forelagt beviser for, hvad der skete, herunder koordinater for den påståede overskridelse af den danske maritime grænse.

- Ambassadøren bad den danske side om dokumentation for de påstande, den havde fremsat, oplyser ambassaden til avisen, efter at den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, fredag har været til møde om sagen i Udenrigsministeriet.

Ifølge Danmark krænkede en russisk korvet natten til fredag dansk territorium to gange. Det skete nord for Christiansø ud for Bornholm, oplyste Forsvaret tidligere fredag.

En korvet er et letbevæbnet krigsskib. Det bruges blandt andet til kystbevogtning og ubådsbekæmpelse.

Skibet sejlede klokken halv tre ind i farvandet nord for Christiansø.

Nogle timer senere sejlede samme korvet endnu en gang ind på dansk territorium.

Efter et kald på civil VHF-radio fra Søværnets maritime indsatsenhed forlod det russiske skib straks dansk territorialfarvand ifølge Forsvaret.

De russiske handlinger er "utilstedelige". Det fik den russiske ambassadør at vide fredag, da han var til samtale med Udenrigsministeriets politiske direktør.

- Det er blevet kommunikeret i meget klare vendinger til den russiske ambassadør, at den her slags handlinger er fuldstændig utilstedelige, lød det tidligere fredag fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) kaldte på et pressemøde hændelsen en "grov krænkelse".

- Det er meget usædvanligt. Det er en grov krænkelse af alle de regler, der er, for hvordan man gebærder sig på vandet.

- Vi har tidligere set, at russerne krænker dansk territorium. Det gør de på landet og i luften, sagde han.

Han gav samtidig udtryk for, at han håbede, at den russiske ambassadør ville forstå, at Ruslands handling er uacceptabel.

- Indtil videre må man sige, at de samtaler, han tidligere har været til, har de haft svært ved at forstå, sagde Morten Bødskov.

/ritzau/