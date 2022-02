Rusland sender brev til Danmark og Nato-lande om Ukraine

Mens Rusland vurderes at have over 100.000 soldater stående på grænsen til Ukraine, bekræfter udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at Danmark vil "se på" et brev, som man har modtaget fra Rusland i forbindelse med de eskalerende spændinger.

Fra vestlig side er der et ønske om "dialog", siger udenrigsministeren onsdag til Ritzau.

- Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget et brev fra Rusland. Det tror jeg også, at de andre Nato- og EU-lande har. Det ser vi på. Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil i dialog og gerne vil bruge diplomatiet, siger Kofod under et besøg i Litauen.

Allerede tirsdag offentliggjorde Rusland et brev sendt til USA, Canada og flere europæiske lande, skriver TV2.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udenrigsministeriet i Danmark har siden bekræftet til mediet, at Danmark har modtaget et "lignende" brev. Det er således ikke sikkert, at det brev, som Danmark har modtaget, er præcis det samme som det, Rusland har offentliggjort.

I det offentliggjorte brev henviser Rusland blandt andet til en aftale i regi af OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa), hvor der står, at lande "ikke må styrke deres egen sikkerhed på bekostning af andre staters sikkerhed", beskriver TV2.

Det er det, som russerne mener, at den vestlige sikkerhedsalliance Nato gør ved ikke at indvilge i en række russiske krav. Et af kravene er at give en garanti for, at Ukraine aldrig bliver et Nato-land.

De russiske beskyldninger forholder den danske udenrigsminister sig ikke direkte til.

Men han mener, at russerne selv har gjort sig skyldige i at presse et europæisk land.

- Der er ingen tvivl om, at det ultimatum og de trusler - som Rusland er kommet med ved at opstille 100.000 soldater på grænsen til Ukraine og true et frit, suverænt, demokratisk og europæisk land med at blive invaderet, medmindre man gør, som Rusland siger - er fuldstændig uacceptable, siger han.

- Det skal Rusland trække tilbage, og så kan vi tale sammen om forskellige tiltag, der kan gavne alles sikkerhed. Både russernes og europæernes.

/ritzau/