Rusland tiltaler seks danskere for at have kæmpet for Ukraine

I Rusland er seks danskere blevet tiltalt for at være lejesoldater i Ukraine.

Det oplyser Ruslands ambassade i Danmark til Ekstra Bladet.

Danskerne risikerer op til 15 års fængsel, hvis de bliver anholdt i live.

En af de seks er tidligere blevet bekræftet dræbt under kampe i Ukraine, skriver avisen.

Danskerne er tiltalt efter den russiske straffelovs paragraf 359 stykke 3, oplyser ambassaden til Ekstra Bladet.

Den lyder, at "lejesoldater", som deltager i en konflikt eller fjendtligheder, "skal straffes med fængsel i en periode på 7 til 15 år", skriver mediet.

Ambassaden skriver i en udtalelse til mediet, at udlændinge, der er "lejesoldater" i Ukraine, enten vil blive "neutraliseret" eller stillet for en domstol.

Magasinet Foreign Policy har beskrevet de juridiske udfordringer, som udlændinge, der tages til fange af Rusland, kan stå i.

Er der tale om frivillige, som bliver en del af Ukraines hær, har udlændinge som udgangspunkt status som soldater og er beskyttet af Genève-konventionerne.

Men lejesoldater har ikke samme rettigheder. Her kommer det an på, om det vurderes, at den enkeltes primære motivation er personlig vinding. Og det er svært at bevise eller modbevise, beskriver magasinet.

At danskere, som kæmper i Ukraine, er i russiske myndigheders søgelys, var allerede kendt.

I november oplyste den russiske efterforskningskomités pressetjeneste således, at 523 udlændinge, heriblandt mindst én dansker, var sigtet af Rusland for at kæmpe som lejesoldater i Ukraine.

De personer blev sigtet in absentia eller i deres fravær.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde kort efter krigens begyndelse, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at danskere tager til Ukraine og kæmper på ukrainsk side.

Rusland har dog tidligere meldt ud, at "lejesoldater" ikke vil blive behandlet som lovlige kombattanter og vil blive retsforfulgt.

To briter og en marokkaner, der havde kæmpet på ukrainsk side, blev i sommeren 2022 dømt til døden i den selverklærede Folkerepublikken Donetsk.

Efter at være blevet dødsdømt ved separatistdomstolen blev de tre dog senere løsladt som led i fangeudvekslinger.

Ruslands ambassade oplyser til Ekstra Bladet, at der er registreret omkring 20 danske lejesoldater i Ukraine. Nogle er angiveligt blevet dræbt.

