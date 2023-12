Russer rejste på mystisk vis fra København til USA uden pas

At rejse inkognito tværs over Atlanten om bord på et almindeligt passagerfly lyder som noget, der ikke burde kunne lade sig gøre, medmindre man er hovedperson i en spionfilm.

Ikke desto mindre er netop dette sket i sidste måned.

Her ankom en russisk-israelsk mand til LAX-lufthavnen i Los Angeles på et SAS-fly fra København som blind passager uden hverken pas, billet eller visa.

Det bekræfter både SAS til Ritzau og Københavns Lufthavn til Ekstra Bladet.

Ifølge det amerikanske medie Fox News fremgår det af retsdokumenterne, at en mand ved navn Sergey Ochigava ankom med SAS-afgangen SK 931 til den amerikanske by den 4. november.

Manden blev tilbageholdt af de amerikanske myndigheder, da han ankom til Los Angeles.

Ifølge retsdokumenterne gav manden falske og vildledende oplysninger om sin rejse til USA. Herunder fortalte han indledningsvis betjente, at han havde efterladt sit amerikanske pas på flyet.

Sagen har vakt stor opstandelse i USA, hvor der i den grad bliver sat spørgsmålstegn ved, hvordan det kunne ske.

SAS bekræfter, at en mand var om bord på flyet uden de korrekte dokumenter, men SAS kan ikke kommentere yderligere på sagen.

- Lige nu ligger sagen ved de relevante myndigheder herunder FBI, lyder det fra SAS' pressetjeneste.

SAS afkræfter dog, at det sker ofte, at en passager slipper om bord uden pas og gyldig billet.

Ekstra Bladet har talt med Københavns Lufthavn, som ligeledes bekræfter sagens omstændigheder.

- Vi kan se på vores overvågning, at han er kommet igennem uden en gyldig billet, lyder til fra lufthavnens pressechef i en skriftlig kommentar til mediet.

Ifølge Ekstra Bladet har Københavns Lufthavnen også stillet deres billede og video materiale til rådighed for myndighederne, der efterforsker sagen.

Af retsdokumenterne fremgår det også, at besætningen på SAS-flyet under flyvningen havde lagt særlig meget mærke til manden, da han havde opført sig mistænkeligt.

Han skulle blandt andet have skiftet sæde flere gange undervejs og konsekvent bedt personalet om at få udleveret flere måltider, når det kom forbi.

Manden selv har forklaret, at han ikke kan huske, hvordan han kom om bord på flyet.

Han har heller ikke haft lyst til at forklare, hvordan han var kommet til København. Derfor er det stadig er et mysterium, hvordan han i første omgang er kommet om bord på flyet.

Manden, der indtil videre er tilbageholdt af de amerikanske myndigheder, venter på sin retssag, der er sat til at begynde den 26. december.

