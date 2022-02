Russisk ambassadør var til alvorssamtale igen

For anden gang på få dage har Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, torsdag formiddag været indkaldt til en samtale i Udenrigsministeriet.

Her mødtes han med fungerende departementschef Jesper Møller Sørensen. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er anden gang på én uge, ambassadøren blev indkaldt til en alvorssnak i ministeriet.

Så sent som tirsdag var han også forbi ministeriet. Der fik han at vide, hvad Danmark mener om Ruslands opførsel over for Ukraine.

Torsdagens samtale foregår på allerhøjeste embedsmandsniveau.

Den skal understrege den danske fordømmelse af Ruslands angreb mod Ukraine tidligt torsdag morgen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod kalder torsdagens angreb et mørk kapitel i europæisk historie og en skamplet på Ruslands historie.

- Danmark fordømmer på det kraftigste Ruslands hensynsløse og helt uprovokerede angreb mod Ukraine.

- Det har vi nu også sagt i helt klare vendinger direkte til den russiske ambassadør, siger han i pressemeddelelsen.

Normalt er det afdelingschefen, der tager sig af samtaler med ambassadører - ikke den udenrigspolitiske direktør.

Natten til torsdag indledte Rusland et større angreb mod Ukraine. Russerne har blandt andet ramt ukrainske militæranlæg og flyvepladser med missiler.

Det oplyser ukrainske myndigheder og flere medier.

EU, Nato og USA har fordømt angrebene.

EU's udenrigschef har varslet historisk hårde sanktioner mod Rusland. Også USA's præsident, Joe Biden, har varslet "strenge sanktioner" mod Rusland efter angrebet.

Den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, har i en tale torsdag formiddag bedt det ukrainske folk om "at være stærke" og "ikke at gå i panik". Desuden opfordres alle ukrainske statsborgere, der er klar og i stand til at gribe til våben, til at tilslutte sig Ukraines regeringsstyrker.

/ritzau/