Russisk invasion sætter arktisk samarbejde i bero

Rusland har i øjeblikket formandskabet i Arktisk Råd, hvor Danmark også er et medlemsland.

Møderne i Arktisk Råd bliver sat midlertidigt på pause.

Det sker efter Ruslands invasion af Ukraine. Det oplyser Udenrigsministeriet.

Netop Rusland har i øjeblikket formandskabet i Arktisk Råd. Det er her, medlemslandene - heriblandt Danmark - drøfter arktiske anliggender.

Det kan være om miljøbeskyttelse, klima, sundhed, marint samarbejde og bæredygtig økonomisk udvikling.

- Putins uprovokerede angrebskrig mod Ukraine får også konsekvenser for samarbejdet i Arktisk Råd, hvor Rusland lige nu har formandskabet, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en skriftlig kommentar.

Det var natten til torsdag i sidste uge, at Rusland påbegyndte invasionen af Ukraine.

- I et tæt samarbejde med Grønland og Færøerne er Danmark og de seks andre medlemsstater i Arktisk Råd - selvfølgelig uden Rusland - blevet enige om, at vi suspenderer arbejdet i rådet midlertidigt og blandt andet ikke holder nogen møder i den kommende tid, siger Kofod.

- Det har været vigtigt at finde en vej frem, som sikrer rådets beståen og funktionsdygtighed på længere sigt, men som også sender et meget klart signal til Rusland om, at deres helt uacceptable adfærd har konsekvenser hele vejen rundt, siger Kofod.

Efter invasionen er Rusland blevet mødt med et hav af sanktioner. Det er økonomiske sanktioner, men eksempelvis også sanktioner i sportsverdenen har ramt russiske atleter, som er sendt ud på sidelinjen.

Det er ikke overraskende, at Arktisk Råd bliver ramt. Allerede i sidste uge udtalte Mikkel Runge Olesen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), at det var en oplagt mulighed.

- Det er ret sandsynligt, at samarbejdet i Arktis og i Arktisk Råd vil blive negativt påvirket af den nuværende krise.

- Men præcis hvor meget Arktis og samarbejdet bliver ramt, er svært at sige. Det afhænger formodentlig af, hvorledes vestlige hovedstæder måtte mene, at man bedst rammer Rusland, sagde han til Ritzau.

Omtrent samme vurdering kom fra lektor i international politik ved Forsvarsakademiet Jørgen Staun. Han forsker blandt andet i Ruslands politik i Arktis.

- Hvis man fuldfører den afskæring af alle diplomatiske kanaler til Rusland og nægter at mødes med dem alle mulige steder som også i kulturlivet og sportsverdenen, så kunne man også forestille sig, at man fra Vestens side ikke vil mødes med Rusland i Arktisk Råd, sagde han.

/ritzau/