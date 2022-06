Russisk korvet krænkede dansk farvand to gange

En russisk korvet krænkede natten til fredag dansk territorium to gange. Det skete nord for Christiansø ud for Bornholm, oplyser Forsvaret.

Skibet sejlede klokken halv tre ind i farvandet nord for Christiansø.

Nogle timer senere sejlede samme korvet endnu en gang ind på dansk territorium.

Efter et kald på civil VHF-radio fra Søværnets maritime indsatsenhed forlod det russiske skib straks dansk territorialfarvand, oplyser Forsvaret.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) skriver på Twitter, at den russiske ambassadør er blevet hasteindkaldt til samtale i Udenrigsministeriet.

- (Det er) en dybt uansvarlig, grov og fuldstændig uacceptabel russisk provokation midt under Folkemødet.

- Bøllemetoder virker ikke mod Danmark. Den russiske ambassadør er hasteindkaldt i Udenrigsministeriet, skriver Jeppe Kofod.

En korvet er et letbevæbnet krigsskib. Det bruges blandt andet til kystbevogtning og ubådsbekæmpelse.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) kalder på et kort pressemøde hændelsen en "grov krænkelse".

- Det er meget usædvanligt. Det er en grov krænkelse af alle de regler, der er, for hvordan man gebærder sig på vandet.

- Vi har tidligere set, at russerne krænker dansk territorium. Det gør de på landet og i luften, siger han.

Morten Bødskov mener dog ikke, at krænkelserne udgør en trussel for sikkerheden på Bornholm, hvor blandt andet mange politikere, herunder medlemmer af regeringen, i disse dage er samlet til Folkemøde.

- Der er ikke nogen trussel mod Bornholm eller Folkemødet, siger Morten Bødskov.

Men det betyder ikke, at der ikke vil komme en dansk reaktion på krænkelsen.

- Vi kommer til at styrke vores engagement i Østersø-regionen. Det er der ingen tvivl om, siger forsvarsministeren.

- Jeg tror, vi må indstille os på, at Østersøen er et højspændingsområde.

Situationen er kun blevet mere højspændt som følge af Sverige og Finlands indtog i Nato samt Ukraines mulige kandidatstatus i EU, lyder det videre.

Morten Bødskov håber, at den russiske ambassadør vil forstå, at Ruslands handling er uacceptabel, og at ambassadøren vil "sende beskeden videre".

Men forsvarsministeren er skeptisk.

- Indtil videre må man sige, at de samtaler, han tidligere har været til, har de haft svært ved at forstå, siger Morten Bødskov.

/ritzau/