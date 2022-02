Russisk operasanger aflyser koncert i Aarhus efter konflikt

Den verdensberømte russiske operasanger Anna Netrebko, der fredag aften skulle have optrådt i Musikhuset i Aarhus, har aflyst sin koncert.

Det oplyser Musikhuset i en pressemeddelelse.

Aflysningen kommer, få timer, efter at koncerten først mødte kritik fra rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, Rabih Azad-Ahmad (R), der ville have den aflyst. Men operasangeren kom ham altså i forkøbet.

- På grund af den nuværende situation (i Ukraine, red.) besluttede vi at aflyse koncerten i aften. Det er meget triste dage, og vi er dybt bekymrede for alle involverede menneskers velbefindende, lyder det i en udtalelse fra Netrebko.

Hun henviser til krigen mellem Rusland og Ukraine, der brød ud, da Rusland natten til torsdag invaderede den ukrainske nabo.

Ifølge TV 2 Østjylland er Anna Netrebko ven af den russiske præsident, Vladimir Putin, som hun i flere sammenhænge har bakket offentligt op om. Det har været medvirkende til kritikken.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad skrev til både udenrigsministeren og kulturministeren for at få udvidet sanktionsmulighederne og dermed få chancen for at aflyse operakoncerten fredag aften.

- Situationen i Ukraine er historisk og kræver, at vi står sammen om at sige fra. Normalt er jeg fortaler for, at man holder kultur og politik adskilt, men der er intet normalt i det russiske overgreb, og derfor bør vi sætte ind, hvor vi kan.

- Hvis UEFA (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) kan flytte Champions League-finalen, bør vi også kunne aflyse forestillinger i Musikhuset, lød det fra rådmanden i en pressemeddelelse.

Inden aflysningen havde flere billetholdere også udtrykt over for Musikhuset, at de ikke ville benytte sig af billetterne på grund af Netrebkos forhold til Putin.

/ritzau/