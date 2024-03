Russiske olieskibe afviser trods FN-råd hjælp i danske farvande

Siden nytår har mindst 15 russiske tankskibe med olie om bord afvist dansk hjælp til at navigere dem gennem dansk farvand stik mod international anbefaling.

Det bekymrer lodsforeninger i Danmark, der frygter for både infrastruktur og miljøet ved en ulykke.

Det skriver det undersøgende medie Danwatch, der i samarbejde med den britiske avis Financial Times har fået indsigt i interne rapporter fra Forsvaret.

De interne rapporter viser ifølge medierne, at det er oftere, at de russiske tankskibe afviser hjælp fra lodser. Det skulle ifølge kaptajnerne på skibene skyldes ordre fra skibenes ejere.

I alt har de to medier identificeret 26 russiske tankskibe, som har givet afslag på at lade en lods navigere dem fra Gedser til Skagen. Det er ellers anbefalingen fra FN's søfartsorganisation, IMO, da de danske farvande er smalle og lavvandede.

Skibene har sejlet med mere end ti millioner tønder olie.

Alle skibene har ukendt forsikring og er ifølge medierne en del af Ruslands såkaldte skyggeflåde. Det begreb dækker over gamle og slidte skibe, der bruges af Rusland til at omgå internationaler sanktioner, og hvis ejere og forsikringer er ukendte.

De afvisende russiske olieskibe bekymrer de to største lodsforeninger i Danmark.

Formanden for Danske Lodser, Mikael Pedersen, siger til medierne, at mange af de skibe, der afviser hjælp fra en lods, er skibe i dårlig forfatning.

En ulykke i Storebælt med et lastet tankskib vil være "katastrofalt", lyder det.

- En ulykke i Storebælt med et udslip af 100.000 ton råolie vil formentlig betyde, at meget få medier og politikere vil bekymre sig om Nordic Waste eller Cheminova i mange år fremover, siger Mikael Pedersen til Danwatch og Financial Times.

Hos Danish Maritime Pilots kalder formand Lars Sigvardt situationen for "utrolig farlig".

- Tænk på konsekvenserne for vores infrastruktur, hvis Storebæltsbroen bliver beskadiget af en påsejling, så Danmark bliver skåret over i to dele, siger han til medierne.

En række partier i Folketinget kræver nu handling fra regeringen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M). Han har tidligere erklæret sig åben for nye EU-tiltag til at stoppe den såkaldte skyggeflåde.

Til Danwatch oplyser Udenrigsministeriet, at Danmark netop er "åben over for nye EU-tiltag over for skyggeflåden".

Alle nye tiltag skal kunne implementeres og være juridisk holdbare, lyder det fra ministeriet.

