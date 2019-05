Rutineret makkerpar vinder konkurrence om højskole-jubilæumssang

Præsten og salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen står sammen med komponisten Bent Fabricius-Bjerre bag ”For vist vil de komme”, som bliver den officielle sang for de danske folkehøjskolers 175-års jubilæum

Højskolefolket har fået en ny fællessang, som torsdag den 2. maj blev afsunget af en forsamling for første gang. Meget passende fandt begivenheden sted på Rødding Højskole, hvor højskolerne holdt årsmøde, for i år fejrer hele skoleformen, at den opstod for 175 år siden i netop Rødding. Den nye sang er netop af et enstemmigt højskolesangbogsudvalg blevet udpeget som vinder af konkurrencen om at skrive en sang til jubilæet. Og dermed har sangen også automatisk skrevet sig ind i den kommende og 19. udgave af Højskolesangbogen, der udkommer i november 2020.

Sangen hedder ”For vist vil de komme”, og selvom den er helt nyskrevet, er der også masser af højskolesang-tradition i den.

Sangen er skrevet og komponeret på traditionel vis med fem fællessangsegnede vers, der besynger dels det danske land og årtidernes skiften i naturen, dels de danske mennesker, fællesskabet og hjertesproget.

Danmark anno 2019 beskrives som ”et land der forbindes på kryds og på tværs af veje og broer og skinner, der løber langs skove og vandløb og eng, hvor arter dør ud og forsvinder”. Naturen viger for byerne, men den forsvinder ikke. Og sangene og drømmene skal fortsat leve i menneskene, erklærer den optimistiske tekst:

En drøm om et folk der med udsyn og ånd

bevarer en ligevægtssfære,

hvor livet kan forme sig værdigt og frit

og mer’ ikke blot kræver mere

en fremtid, der skabes i tæt symbiose

med lærker og viber i engdrag og mose,

for vist vil de komme,

vil viberne komme igen.

Kræfterne bag sangen er ikke just debutanter inden for dansk sangskrivning og komposition.

Teksten er forfattet af præsten, salmedigteren og kunsthistorikeren Lisbeth Smedegaard Andersen, som er repræsenteret i Salmebogen med adskillige salmer, hvoraf én af dem også er optaget som nr. 24 i den nuværende Højskolesangbog, ”Morgenens grålys” med musik af Birgitte Buur.

Digteren er født i 1934 og således ovre sin første ungdom, men komponisten er en halv snes år ældre. Det er nemlig 94-årige Bent Fabricius-Bjerre, der ud over signaturmelodierne til ”Olsen-Banden” og ”Matador” har bidraget til dansk musikkultur med alskens populærmusik, filmmusik, musicals og salmer igennem syv årtier, og som i Højskolesangbogen er repræsenteret med nr. 126, ”Duerne flyver”, med tekst af Klaus Rifbjerg.

Konkurrencen gik ud på at forfatte en tekst, og her vandt Lisbeth Smedegaard Andesen suverænt i et felt bestående af 368 sangtekster. I samråd med hende henvendte dommerpanelet sig derefter til komponisten Bent Fabricius-Bjerre, som beredvilligt påtog sig at sætte teksten i musik. Selvom højskolesangbogsudvalget endnu ikke har afgjort, hvilke sange der skal med i den nye udgave, lover udvalgets formand, Jørgen Carlsen, at ”For vist vil de komme” bliver én af dem. Sangen kommer også til at indgå i en række markeringer af højskole-jubilæet, som finder sted hen over sommeren og efteråret frem til 7. november, som er 175-årsdagen for, at verdens første folkehøjskole åbnede.