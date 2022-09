Rwanda erklærer ønske om at modtage asylansøgere fra Danmark

Regeringen underskriver erklæring og regner med at sende asylansøgere til Rwanda inden for et år.

Danmark og Rwanda bekræfter ambitionen om at etablere en ordning for overførsel af spontane asylansøgere i Danmark til Rwanda. Det viser en ny fælles erklæring.

Modsat en samarbejdsaftale fra maj 2021 udtrykker den nye erklæring også et ønske fra Rwanda om at tage imod asylansøgere fra Danmark.

- Vi er på opløbsstrækningen i forhold til at sikre en aftale om et modtagecenter. Der er en stor fælles interesse fra Danmark og Rwanda om at sikre en god måde at gøre det på.

- Jeg tror, vi kan lave en aftale inden nytår. Jeg tror, vi kan sende folk afsted, inden denne valgperiode udløber, siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S).

Erklæringen er fra dansk side underskrevet af Kaare Dybvad Bek og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S), der fredag er i Rwanda.

Socialdemokratiet har i flere år ytret ønske om etablering af et modtagecenter for asylansøgere i et tredjeland.

Af erklæringen fremgår det også, at de to lande arbejder for, at det skal være muligt for asylansøgerne efterfølgende at bosætte sig i Rwanda.

Desuden vil de to lande sammen række ud til blandt andre EU-Kommissionen. De vil "facilitere international dialog" om, hvordan de to lande ser løsninger på det nuværende "dysfunktionelle" asylstem.

Et eventuelt modtagecenter i Rwanda er kun muligt, fordi Danmark har et retsforbehold. Til gengæld kan Danmark komme i problemer med Dublin-forordningen.

Men det afviser ministeren, for ministeriet mener, at forordningen kan overholdes. EU-Kommissionen vil se på, om aftalen overholder forordningen, hvis Danmark gennemfører projektet.

Dublin-forordningen fastsætter kriterier for hvilket medlemsland i EU, der skal behandle en asylansøgers sag.

Udenrigsministeriet vil oprette et kontor i Rwanda. Det sker ved, at to diplomater sendes til Rwandas hovedstad, Kigali, i anden halvdel af 2022.

Regeringens støttepartier ser ikke positivt på regeringens planer med Rwanda.

Udlændingeordfører Kathrine Olldag (R) siger til Jyllands-Posten, at partiet vil trække støtten til regeringen, hvis den gennemfører projektet.

Hun præciserer videre, at en realisering af projektet er, "når der konkret flyttes asylansøgere ned til Rwanda".

Blå partier kalder ministrenes tur til Rwanda for et stunt forud for valget, men regeringen fremhæver, at den har arbejdet på planen i årevis.

/ritzau/