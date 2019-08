Rygning i Danmark

* Blandt alle danskere ryger 16 procent hver dag, mens 5 procent ryger hver uge eller sjældnere.

* Hver dag begynder cirka 40 børn og unge at ryge.

* Aldersgrænsen på 18 år bliver ofte brudt. Ti procent af de 14 til 19-årige, der har prøvet af ryge, var under 13 år, da første cigaret blev tændt. 33 procent var under 15 år.

* Ti procent af unge mellem 14 og 19 år ryger dagligt eller ugentligt.

* Omkring 13.600 danskere dør hvert år af rygning, mens cirka 900 dør som følge af at have været udsat for tobaksrøg.

* Folk, der ryger mindst 15 cigaretter om dagen, dør i gennemsnit mellem otte og ti år tidligere, end hvis de aldrig havde røget.

* Tobaksafgifter gav i 2016 7,1 milliarder kroner til statskassen.

Kilder: Statens Institut for Folkesundhed, Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Statistik.

/ritzau/