Rystelser i undergrunden overvåges døgnet rundt efter gaslæk

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) har siden tirsdag døgnovervåget rystelser i den danske undergrund.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Geus.

- Normalt er der ikke seismiske hændelser i Danmark, der kræver overvågning døgnet rundt.

- Men på grund af denne ekstraordinære situation har Geus siden tirsdag formiddag den 27. september overvåget for hændelser døgnet rundt og fortsætter foreløbigt med dette.

Der blev mandag og tirsdag opdaget i alt tre lækager på de store gasrørledninger Nord Stream 1 og 2.

På et pressemøde tirsdag eftermiddag fortalte Geus' direktør, Flemming Larsen, at man med døgnovervågning kan reagere hurtigere på uregelmæssigheder end nu.

- Vores normale procedure er den, at vi hver formiddag gennemser det seneste døgns seismiske data. Så fra midnat til midnat i UTC-tid. Det svarer til klokken 02.00 om natten til klokken 02.00 om natten.

- I den situation, vi er i nu, har vi besluttet at overvåge vores seismiske data døgnet rundt. Det gør vi indtil videre, så vi med en halv times varsel kan berette ind til Nosten (Den Nationale Operative Stab, red.), hvis vi ser usædvanlige hændelser, sagde han.

Flemming Larsen konstaterede, at man med den normale rytme i overvågningen var "lidt uheldige", fordi seismologerne først ser på forløbene om morgenen.

- Den første hændelse indtrådte klokken 02.03 mandag, det vil sige tre minutter efter skæringstidspunktet. Derfor ser vi det først tirsdag morgen.

- Jeg får ret hurtigt besked fra mine folk, går derefter ned til dem og beder dem lave en dobbelt analyse af deres data. Jeg informerede departementet (i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, red.), og jeg talte med Kristoffer (Böttzauw, direktør i Energistyrelsen, red.), forklarede han.

Tidspunkterne og lokationerne for de to rystelser, som Geus' seismografer har målt, passer med tidspunkterne for gaslækagerne ved Nord Stream 1 og 2.

- Signalerne fra rystelserne ligner ikke jordskælv. Signalerne er i stedet sammenlignelige med de signaler, der ses ved sprængninger, skriver Geus.

/ritzau/