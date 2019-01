S åben for at lade børnefamilie komme væk fra Sjælsmark

Socialdemokratiets udlændingeordfører mener, at man kan ændre krav til én børnefamilie på Sjælsmark.

Socialdemokratiet præciserer sin holdning til, hvorvidt det skal være et krav for udviste, udenlandske børnefamilier at opholde sig på Udrejsecenter Sjælsmark i Hørsholm i Nordsjælland.

Partiet går ind for at placere familier, der ikke skal være i Danmark, på centret i forventning om, at de samarbejder med myndighederne om at rejse hjem.

Men udlændingeordfører Mattias Tesfaye siger til Jyllands-Posten, at man kan gøre en undtagelse med den ene familie, hvor begge forældre er på tålt ophold og altså ikke kan forlade Danmark, fordi de ikke ved, hvad der venter dem derhjemme.

- Når familien ikke kan rejse hjem, fordi den risikerer tortur, dødsstraf og lignende, er det i strid med det, jeg mener, er konceptet med Udrejsecenter Sjælsmark, siger han.

For øjeblikket er der ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet én familie på Udrejsecenter Sjælsmark, som er på tålt ophold.

Det drejer sig om en syrisk familie på fem, hvor begge forældre er dømt for menneskesmugling, men hvor børnene har opholdstilladelse.

Mattias Tesfaye mener, at en sådan familie skal have lov at bo et andet sted, så længe de fortsat er underlagt en vis kontrol.

- Det er vigtigt, at myndighederne ved, hvor forældrene, som jo er dømt for menneskesmugling, er, men så må man ordne det med en meldepligt eller elektronisk fodlænke, siger Tesfaye.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) afviser dog at lempe reglerne for, hvem der skal bo på Udrejsecenter Sjælsmark.

I et svar til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg skriver hun, at der ikke umiddelbart er grund til, at forældrepar på tålt ophold skal have særbehandling.

Og til Jyllands-Posten siger hun, at familierne skal blive i centersystemet, så man bedst muligt kan holde øje med dem.

- Det er netop for, at vi kan sende dem hjem, så snart det er muligt, siger hun.

/ritzau/