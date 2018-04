S afviser R: Vil holde fast i statsborgerskabsregler

Unge, der er født og opvokset i Danmark, bør have et statsborgerskab i eksamensgave, lyder radikalt forslag.

Socialdemokratiet ser ingen grund til at ændre de regler, der gælder for tildeling af statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark.

Det oplyser indfødsretsordfører Astrid Krag til Ritzau, efter at De Radikale har foreslået, at unge, der ikke har begået kriminalitet, skal have et statsborgerskab i eksamensgave.

- Jeg synes, at de muligheder, der er i de gældende regler for at få anerkendt sine eksamener eller uddannelser som gældende i steder for danskkurser, er fine, skriver Krag i en sms.

Søndag bliver den årlige statsborgerskabsdag fejret på Christiansborg. Her inviteres alle, der har fået dansk statsborgerskab i 2017 ind i Folketinget.

Det er i den anledning, at Østergaard kommer med forslaget om, at unge, der ellers har holdt sig på dydens smalle sti, skal have automatisk statsborgerskab, når de består folkeskolens afgangsprøve.

/ritzau/