S bakker op om styrelse efter lægeprotester

Tusindvis af læger er utilfredse med Styrelsen for Patientsikkerhed. S mener, at styrelsens regler er klare.

Det bekymrer sundhedsordfører i Socialdemokratiet Flemming Møller Mortensen, at tusindvis af læger kritiserer Styrelsen for Patientsikkerhed for at fokusere på straf frem for læring.

- Jeg bliver bekymret, når en så stor gruppe fagprofessionelle er nervøse over Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Jeg ved, hvilket fokus vi har givet styrelsen, og det er patientsikkerheden. Intet er vigtigere. Styrelsens arbejde skal ske, så man lærer af de fejl, som sundhedsvæsenet laver, siger han.

Lørdag morgen har 3400 læger sat deres navn på en underskriftsindsamling, fordi de har mistet tilliden til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen anklages i underskriftsindsamlingen for at være så aggressiv i jagten på at politianmelde læger, at det skader lægernes evne til at behandle patienterne optimalt.

12 læger blev politianmeldt af styrelsen i 2017. I 2016 blev to læger politianmeldt. Der er 39.000 læger med dansk autorisation.

Styrelsen for Patientsikkerhed blev oprettet i oktober 2015. Den har til opgave at behandle patienters klager over den faglige behandling i sundhedsvæsenet samt at holde tilsyn.

Flemming Møller Mortensen bakker fuldt op om styrelsen, som han mener har den helt rigtige struktur.

- Vi lavede en god ramme med et bredt flertal. Om Styrelsen for Patientsikkerhed så drifter jævnfør den politiske aftale, det er sundhedsministerens klare ansvar at sikre, siger han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger, at hun tager lægernes opråb meget alvorligt.

- Styrelsen har, fra dagen den blev sat i verden, arbejdet for bedre patientsikkerhed. Når man er en ny styrelse, må man have en lærende tilgang til de fejl, som man selv må have begået undervejs.

- Det er ikke modsætninger at have en stærk styrelse og nogle dygtige læger. Men vi kan se, at der har været nogle steder uden tilstrækkelig dialog, siger hun.

Ellen Trane Nørby satte i november gang i ændringer af journalføringsbekendtgørelsen, der dikterer, hvordan patientjournaler skal udfyldes. Det skal kunne fjerne nogle af de problemer, hvor dagligdagen ikke stemmer overens med reglerne.

Derudover har direktøren i Styrelsen for Patientsikkerhed ifølge sundhedsministeren indkaldt til dialog med lægerne, så der fremover kan oprettes et bedre samarbejde.

/ritzau/