S bringer Løkkes dobbeltrolle op i magtfuldt udvalg

Udvalg for Forretningsordenen skal drøfte Lars Løkkes job som rådgiver i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel.

Det er ikke noget problem, at folketingsmedlemmer eksempelvis er landmænd ved siden af jobbet på Christiansborg.

Det er derimod problematisk, at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal være rådgiver i et advokatfirma, mens han modtager fortrolige oplysninger og påvirker lovgivningen som folketingsmedlem.

Det mener regeringspartiet Socialdemokratiet, som vil tage Lars Løkke Rasmussens dobbeltrolle op i Udvalget for Forretningsordenen.

- Det kræver et meget veludviklet moralsk kompas og meget høj etisk standard at undgå kasketforvirring i den situation, som Lars Løkke har bragt sig i, siger partiets politiske ordfører, Jesper Petersen (S).

Onsdag fortalte Lars Løkke Rasmussen, at han fra april skal være rådgiver for advokatfirmaet Gorrissen Federspiel. Ved siden af det job fortsætter han i Folketinget.

En anden diskussion, som også er afledt af Lars Løkke Rasmussens rådgiverjob, er spørgsmålet om økonomi.

Som tidligere statsminister modtager han 1,6 millioner kroner i ministereftervederlag om året. Det gør han frem til juni 2021.

Vederlaget, han får som medlem af Folketinget, bliver modregnet. Det gør anden lønindkomst også.

Men sidste år – efter at han var gået som formand for Venstre – oprettede Løkke en rådgivningsvirksomhed under eget navn.

Med den særlige virksomhedsskatteordning kan han beholde det, han tjener i virksomheden, og betale skat af overskuddet.

Han bliver først selv beskattet, hvis han udbetaler penge til sig selv. Det kan han i princippet vente med at gøre, til han ikke længere får eftervederlag.

Der er dog ikke noget juridisk galt, hvis Løkke ikke modregner sin løn i eftervederlaget. Det har han dog ikke svaret på, om han gør, selv om flere medier har spurgt.

- Jeg synes, at det tyder på, at der har været en åbenlys omgåelse af intentionerne med reglerne om eftervederlag, siger Jesper Petersen.

- Jeg er bange for, at Lars Løkke med sin nye dobbeltrolle bidrager til en øget politikerlede og et indtryk af grådighed, siger han.

I øjeblikket foregår der en diskussion om folketingspolitikeres pensions- og vederlagsforhold.

Både Venstre og Socialdemokratiet, som tilsammen har flertal, vil ændre politikernes løn- og pensionsforhold.

De mener, at ændringerne skal have udgangspunkt i de anbefalinger, som Vederlagskommissionen kom med. Overordnet lød de på en højere og mere gennemskuelig løn og lavere pension.

