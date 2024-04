S-byrådsmedlem står fast på trussel om udmeldelse efter Vad-udtalelse

Byrådsmedlem Musa Kekec (S) holder fast i, at han vil melde sig ud af Socialdemokratiet, hvis Frederik Vads indvandrerkritiske-udtalelser er udtryk for partiets officielle linje.

- Vi har brugt vores demokratiske rettigheder og kommunikationskanaler til at komme i dialog med hovedbestyrelsen. Og hvis vi ikke oplever, at de tager imod, så står vi i en situation, hvor gruppen samlet vil forholde sig til, hvorvidt vi kan se os selv i partiet eller ej.

- Jeg melder mig ud, hvis vi ikke kommer videre derfra, lyder det fra Musa Kekec, der sidder i kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune.

Ti medlemmer i partiets bagland har i forrige uge skrevet et brev til Socialdemokratiets hovedbestyrelse, hvor de kritiserer Socialdemokratiets udlændingeordfører, Frederik Vad, for at stigmatisere udlændinge i Danmark.

Et brev som de stadig ikke har fået svar på.

Ifølge Musa Kekec har gruppen, som blandt andet består af medlemmer i kommunalbestyrelser, givet hovedbestyrelsen deadline til på søndag til at vende tilbage på deres henvendelse.

Hvis de ikke har hørt fra hovedbestyrelsen inden, eller hvis hovedbestyrelsen ikke vil gå i dialog om emnet, så ser Musa Kekec ikke nogen grund til blive i partiet.

Frederik Vad har blandt andet udtalt sig om, at man som udlænding i Danmark nok kan have uddannelse og job, men at der alligevel er tilfælde, hvor tilsyneladende velintegrerede indvandrere modarbejder danske værdier.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har meldt ud, at hun bakker op om Vads udtalelser.

Musa Kekec kan ikke svare på, hvorvidt de ni øvrige i gruppen vil følge trop og melde sig ud af Socialdemokratiet.

- Jeg vil gå forrest. Men jeg kan jo kun tale på vegne af mig selv.

Byrådsmedlemmet er ikke videre optimistisk, når det gælder hans fremtid i partiet.

- Jeg er ikke så optimistisk omkring, hvad hovedbestyrelsen vil melde ud. Jeg frygter, at det bare bliver en gentagelse om, at sådan er politikken fra vores partiformand, og så må man acceptere det eller lade være.

Frederik Vad har til Politiken tidligere meldt ud, at han har opbakning fra "hele folketingsgruppen" i sine udtalelser.

Det er Musa Kekec dog ikke helt enig i.

- Det er meget interessant, at han siger, at han har fuld opbakning. For der er nogen fra folketingsgruppen, der har rakt ud til os og sagt, at de ikke er enige.

Byrådsmedlemmet ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer for ham, hvis han ender med at melde sig ud af Socialdemokratiet.

- Men jeg har fået mange henvendelser fra andre partier om, at jeg er velkommen hos dem.

Både Venstre, Konservative, Moderaterne og De Radikale har rakt ud, siger Musa Kekec og tilføjer, at han ikke vil udelukke nogen.

