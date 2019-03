S efterlyser tre nøgleelementer i sundhedsreformen

Tirsdag præsenterede regeringen og DF en sundhedsreform. S stiller spørgsmålstegn ved tid, penge og nærhed.

Socialdemokratiet efterlyser tid i den nye sundhedsreform, som regeringen og Dansk Folkeparti har præsenteret tirsdag.

Det siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i en spørgetime til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Folketingssalen.

- For os som socialdemokrater er der nogle ting, der er vigtigere end andre, når vi taler sundhedspolitik og patienter. En af dem er tid.

- Tid til at se patienten i øjnene og yde den omsorg, der er behov for, siger Mette Frederiksen.

Derudover siger Mette Frederiksen, at hun også er bekymret over nærheden og økonomien i reformen.

Hun undrer sig over, hvem der fremover skal træffe beslutningen om, hvor sundhedshuse skal ligge.

Ifølge statsministeren er der ikke så meget at være i tvivl om. Han fortæller, at sundhedsfællesskaberne vil blive inddraget i beslutningen.

- For de 21 akutsygehuse bliver det mejslet og støbt ind i beton, for hele politikdannelsen bliver skabt omkring de 21 akutsygehuse.

- Intentionen med hele planen er at sørge for, at tingene kommer tæt på, så der er ingen intention om at lukke noget som helst.

Mette Frederiksen mener, at hun er efterladt med et indtryk af centralisering, når hun kaster et blik over aftalen.

- Man kan vælge at kalde det centralisering. Men hvordan bliver 35 ny topmoderne sundhedshuse til centralisering? spørger Løkke.

Han remser op, at aftalen vil give 20 ekstra ambulanceberedskaber og 120 nye lægepraksisser.

- Hvordan bliver det til centralisering? Det forstår jeg simpelthen ikke, siger statsministeren.

Tidligere på dagen præsenterede regeringen og Dansk Folkeparti en sundhedsreform, hvor de vil nedlægge regionsrådene.

I stedet for regionsrådene skal der oprettes de 21 sundhedsfællesskaber, som Lars Løkke Rasmussen introducerede i sin åbningstale i oktober sidste år. De skal bygges op om de nuværende akutsygehuse.

/ritzau/