S enig i Papes hårde bandelinje men synes der mangler penge

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) kan sagtens se Socialdemokratiet i De Konservatives udspil med forslag om højere straffe og en hårdere linje over for bander.

- Der er ikke noget, som får mig til at løbe skrigende væk, siger justitsministeren.

Men Mattias Tesfaye er også skeptisk og undrer sig over, hvordan De Konservative har tænkt sig at finansiere udspillet. Særligt fordi indsatte i landets fængsler er dyrt for samfundet.

- Jeg er glad for, at der nu også er andre partier, der interesserer sig for tryghed i den her valgkamp. Og mange af de forslag, som er kommet frem, kan jeg jo godt genkende, fordi det jo også er Socialdemokratiets politik.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men jeg leder lidt forgæves efter, hvor pengene skal komme fra, for det er nogle meget, meget dyre forslag, som de har præsenteret i dag.

De Konservative spiller ud med 17 forslag på retsområdet, der har fået navnet "Lov og orden".

Der bliver ikke anvist nogen finansiering i selve udspillet. Men De Konservatives pressetjeneste oplyser, at finansieringen skal findes i partiets 2030-skatteplan, hvor der er afsat en reserve på 27 milliarder kroner.

De penge skal blandt andet findes ved at sløjfe Arne-pensionen, afskaffe efterlønnen, tilbagerulle en stigning i kontanthjælpen og effektivisere det offentlige.

Med udspillet "Lov og orden" vil De Konservative stramme knivloven, forsøge at opløse flere bander, som det er sket med Loyal To Familia (LTF), og så skal straffen for vold og voldtægt hæves med minimum 50 procent.

Er man tidligere dømt for vold eller voldtægt, skal straffen være dobbelt så høj som nu, hedder det i udspillet.

Det handler om retsfølelsen, forklarede den konservative formand, Søren Pape Poulsen, tirsdag morgen, hvor udspillet blev lanceret.

Også det er Mattias Tesfaye enig i, er vigtigt.

Men De Konservatives plan mangler også forslag til at forebygge kriminalitet, synes han.

- Det kræver en økonomisk saltvandsindsprøjtning at sørge for, at der kommer bedre mennesker ud af spjældet.

Regeringens eget bandeudspil, som den fremlagde i august, handlede dog også mest om hårdere straffe og meget lidt om forebyggelse.

Der var heller ikke anvist finansiering, men Mattias Tesfaye henviser til, at regeringen har afsat 2,5 milliarder til "mere tryghed i hverdagen" i sin 2030-plan.

Både Mattias Tesfaye og De Konservative taler om, at der er behov for flere fængselsbetjente for at forebygge, at indsatte igen begår kriminalitet, når de bliver sat på fri fod.

To partier blev sammen med SF og DF i december sidste år enige om en flerårsaftale for Kriminalforsorgen, som blandt andet skal sørge for at sikre flere fængselsbetjente.

/ritzau/