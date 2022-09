S er kommet længere med Rwanda-plan end R havde troet muligt

S-minister Kaare Dybvad Bek mener at kunne lave en aftale med Rwanda om et modtagecenter inden sommer.

Regeringens plan om at oprette et modtagecenter for asylansøgere i Rwanda er blevet kaldt et blufnummer og en illusion.

Men for De Radikale ser det ud til, at regeringen er kommet længere med planerne, end støttepartiet havde forestillet sig.

Det er blandt andet derfor, at De Radikale har gjort det helt klart, at planerne skal skrinlægges efter et valg.

- Vi kan jo godt se, at de er tættere på, end vi havde forestillet os, at de ville komme. Og så bliver vi også nødt til at skærpe retorikken over for dem, for vi mener det altså alvorligt. Det er jo den konkrete grund til det, siger udlændingeordfører Kathrine Olldag.

Selv vurderer den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister, Kaare Dybvad Bek, at regeringen vil kunne lande en aftale med Rwanda inden sommer.

Hvis regeringen får mulighed for at sidde valgperioden ud vel at mærke.

Indtil for en uge siden har det lydt fra De Radikale, at partiet ville trække støtten til regeringen, hvis den fører Rwanda-planerne ud i livet.

Nu lyder det, at en regering end ikke må arbejde på et modtagecenter i Rwanda, hvis De Radikale skal støtte den efter et valg.

De Radikale mener ikke selv, at der er tale om en skærpelse, men at det er logisk, at partiet ikke kan støtte en regering, der arbejder på en Rwanda-løsning, når partiet samtidig vil vælte en regering, der realiserer planerne.

Heller ikke Olldag mener, at den radikale melding har ændret sig de seneste dage. Meldingen har været den samme siden før sommer, mener hun.

- Hvis man gerne vil have magten med radikale mandater - uanset om vi er støtteparti eller med i regering - så kan man ikke samtidig få Rwanda-lejren, siger ordføreren.

- Du kan hverken arbejde for det, realisere det, lave en bindende aftale eller sætte nogle mennesker på et fly. Du kan ikke både få Rwanda og De Radikale.

Spørgsmål: Så tydeligt har jeg ikke hørt jer sige det før for en uge siden - er det ikke rigtigt?

- Nej, men i min egen hjerne og i min egen semantiske forståelse, der har det hele tiden handlet om det, siger Kathrine Olldag.

De Radikale anerkender, at det nuværende asylsystem ikke fungerer, og afviser ikke modtagecentre i Afrika, så længe det bliver forankret i en fælles europæisk løsning. Partiet bryder sig ikke om regeringens enegang.

Kathrine Olldag erkender, at De Radikales håb om et nyt asylsystem heller ikke bare kan realiseres.

- Det er jo ikke nemt. Det tror jeg heller ikke det er. Men jeg vil hellere, at vi bruger krudtet på at skubbe på en fælles europæisk løsning, og så må det tage de år, det skal tage, siger hun.

- Så må det være sådan, i stedet for at vi går solo på det der pis.

