S er villig til skattelettelser i reformforhandlinger

Under de tilspidsede forhandlinger om at øge arbejdsudbuddet har regeringen gjort det klart, at den ikke vil røre topskatten. Men der er villighed til at se på andre former for skattelettelser.

Det siger Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen.

- Vi har lyttet os til, at man fra en række partier er interesseret i at diskutere skattespørgsmål, og det er vi også åbne overfor. Vi har sagt, at vi ikke er villige til at diskutere topskat, men er ellers villige til at se på, hvad de øvrige partier bringer til bordet.

Han vil ikke svare på, hvilke konkrete "skattespørgsmål" regeringen er villig til at diskutere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Konservative og Venstre har under forhandlingerne stillet som krav, at de enten vil have lettet topskatten eller øget beskæftigelsesfradraget.

Særligt hvis de skal acceptere regeringens forslag om at hæve dagpengesatsen for ledige i de første tre måneder.

- Hvordan vi gør det, må vi tage ved forhandlingsbordet. Jeg siger bare her, at vi er åbne overfor at diskutere skattespørgsmål, siger S-ordføreren.

Regeringen fremlagde sit udspil til reformpakken "Danmark kan mere" tilbage i september. Reformerne skal skaffe mere arbejdskraft, som erhvervslivet i øjeblikket skriger efter.

Desuden vil regeringens Arne-pension over årene trække omtrent 10.000 personer ud af arbejdsmarkedet.

Regeringen har foreslået at sænke dimententsatsen for nyuddannede akademikere for at få dem hurtigere i gang på arbejdsmarkedet.

Og så har statsminister Mette Frederiksen (S) efter nytår åbnet for at sænke beløbsgrænsen, som har betydning for, om personer uden for EU kan komme til Danmark for at arbejde.

- På den korte bane kan vi ikke dække manglen på arbejdskraft med de hjemlige reserver. Derfor har vi erklæret os villige til også at diskutere, hvordan vi kan gøre brug af udenlandsk arbejdskraft i en begrænset periode, siger Christian Rabjerg Madsen.

Han vil ikke sætte tal på, hvor meget grænsen er, for at regeringen kan gå med til at sænke beløbsgrænsen.

- Hvordan vi så får strikket det sammen, tager vi ved forhandlingsbordet.

Ifølge Jyllands-Posten har regeringen under forhandlingerne foreslået at sænke kravet til årslønnen for udlændinge fra de nuværende 445.000 kroner til omkring 400.000 kroner.

Erhvervslivet, blå partier og støttepartiet De Radikale ønsker beløbsgrænse på 360.000 kroner.

/ritzau/