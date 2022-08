S: Flere småbørn skal automatisk skrives op til institution

Flere børn i de såkaldte forebyggelsesområder skal fremover være en del af dagligdagen i de danske daginstitutioner.

Det lægger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) op til med et forslag om automatisk opskrivning i daginstitution.

- For nogle børn er forholdene hjemme så problematiske, at de ikke får det med sig hverken sprogligt og socialt, som de ville, hvis de gik i institution, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Konkret skal børnene automatisk skrives op, når de er ni måneder. Herefter skal barnet senest tilbydes en plads, når de fylder et år.

Ifølge ministeren skal forslaget ses som en forlængelse af parallelsamfundsaftalen. Aftalen blev indgået under den borgerlige regering i 2018 sammen med S, SF, og DF.

En del af aftalen var, at 1-årige børn i såkaldte udsatte boligområder skulle have et obligatorisk tilbud om at starte i daginstitution. Det er altså den aftale, som regeringen gerne vil udvide.

- Vi kan se, at det har bidraget til at flere børn fra udsatte boligområder går i daginstitution i dag. Derfor ønsker vi nu at gå skridtet videre, siger børne- og undervisningsministeren.

Det vil være muligt at få skrevet sit barn af listen til daginstitutioner. Det vil dog udløse et besøg fra den kommunale forebyggelsesindsats.

- I mange tilfælde er det åbenlyst uproblematisk, at børnene ikke går i daginstitution.

- Men i de tilfælde, hvor forholdene hjemme er problematiske, har de fleste forældre reageret positivt, når de har fået at vide, at det er en god idé at sende børnene i daginstitution, siger Rosenkratz-Theil.

Da parallelsamfundsaftalen trådte i kraft 1. juli 2019 gjaldt den for landets ghettoområder. I dag kaldes områderne parallelsamfund, og der er 12 områder på listen.

Regeringen vil udvide det obligatoriske tilbud om daginstitution til landets 58 forebyggelsesområder.

For at et alment boligområde anes som et forebyggelseområde, kræver det blandt andet, at andelen af indvandrere og efterkommer fra ikkevestlige lande overstiger 30 procent.

For at være et parallelsamfund skal andelen overstige 50 procent.

Derudover skal to af fire kriterier i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitet, uddannelsesniveau og indkomst være opfyldt.

Rosenkrantz-Theil foreslår derudover at indføre et forbud mod at børn under 18 år bruges som tolke i forbindelse med mødet med det offentlige.

- Børn skal have lov til at være børn. Derfor ønsker vi et påbud om, at det skal være rigtige tolke, der oversætter de ting, der foregår omkring skolen, siger hun.

På sundhedsområdet er der allerede et forbud mod at anvende børn og unge under 18 år som tolke.

