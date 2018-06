S-formand: Vi er endegyldigt ude af medieforhandlinger

Efter møde i Finansministeriet bekræfter Mette Frederiksen til Politiken, at partiet er ude af medieforlig.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, bekræfter over for Politiken, at partiet er endegyldigt ude af forhandlingerne om et medieforlig.

Det siger partiformanden, efter at hun fredag har været til et møde i Finansministeriet med Venstres næstformand, Kristian Jensen.

Allerede i onsdags blev det meddelt, at Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, ikke længere forhandlede med kulturminister Mette Bock (LA).

Men der har været kørt sideløbende forhandlinger mellem Kristian Jensen og Mette Frederiksen. De er dog afsluttet nu, og dermed peger alt på et smalt medieforlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

/ritzau/