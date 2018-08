S-forslaget om nærhospitaler kort:

* Socialdemokratiet mener, at for mange borgere skal køre for langt efter behandling og kontrol.

* Det kan dreje sig om knæoperationer, jordemoderkonsultationer, behandling af diabetes, gigtbehandlinger og skanning af patienter.

* Partiet vil etablere mindst ti og måske flere såkaldte nærhospitaler.

* De skal oprettes i eksisterende sundhedshuse eller nedlagte sygehusbygninger.

* Socialdemokratiet vil til formålet afsætte et trecifret millionbeløb inden for den ramme, som partiet har afsat til velfærdsforbedringer frem mod 2025.

Kilde: DR

/ritzau/